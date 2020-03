58e anniversaire de l’assassinat de l’écrivain Mouloud Feraoun : Tizi Ouzou évoque «le fils du pauvre»

En collaboration avec la fondation Mouloud-Feraoun et l’association du même nom, la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou commémore, du 14 au 16 mars courant, le 58e anniversaire de l’assassinat de l’écrivain Mouloud Feraoun, auteur de l’emblématique roman le fils du pauvre. Placées sur le thème : «Mouloud Feraoun, l’Amusnaw : l’homme, la terre et l’œuvre», ces festivités commémoratives de l’assassinat, le 15 mars 1962, de l’écrivain en compagnie de cinq inspecteurs des centres sociaux par un commando de la sinistre organisation de l’armée secrète (OAS), se dérouleront au niveau de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, la bibliothèque principale de lecture publique, le CEM Mouloud-Feraoun et à Tizi hibel, village natal de l’auteur du roman la terre et le sang. Un riche programme a été tracé pour la commémoration de ce triste anniversaire, dont des expositions autour de la vie et les œuvres de «Fouroulou» qui se tiendront au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique et les CEM Abdiche-Mehdi de Larbaâ Nath Irathen, Mouloud-Feraoun de la ville des genêts et Alliche- Youcef d’Ath Mahmoud (Ath Douala). Une journée d’étude sur la vie et l’œuvre de l’écrivain est prévue pour la journée inaugurale de ces festivités et sera animée par plusieurs universitaires, à l’instar de Hamid Billek, Fazia Feraoun, fille de Mouloud, Youcef Necib, Youcef Merahi et Mohamed Hammoutène, fils d’Ali. Cette journée verra aussi l’annonce des lauréats des différents concours lancés le 15 février 2020 à travers les différents établissements scolaires (CEM et primaire Mouloud-Feraoun et CEM Alliche-Youcef) par l’association culturelle Mouloud-Feraoun du village Tizi Hibel, en collaboration avec la direction de la culture, à savoir les concours de la meilleure rédaction autour de la vie et l’œuvre de Mouloud Feraoun, de la meilleure dictée et du meilleur portrait réalisé. La commémoration sera également marquée par la projection suivie d’un débat du film-documentaire de 55 minutes retraçant la vie de Mouloud Feraoun, en présence du réalisateur Ali Mouzaou et d’une séance d’évocation du compagnon de Feraoun, le chahid Ali Hammoutène, par son fils, le docteur Mohammed Hammoutène. Le village Tizi-Hibel abritera, quant à lui, une cérémonie de recueillement et de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Mouloud Feraoun, visite pédagogique «Sur les traces de Fouroulou» en direction des écoliers de la wilaya de Tizi-Ouzou, commémoration de l’assassinat des six inspecteurs à travers le texte d’Assia Djebbar avec le Dr. Mohammed Hammoutène et une waâda au niveau du siège de l’association portant le nom de cet illustre écrivain.

Bel. Adrar