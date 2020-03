Le ministre de la santé, au forum d’Echaâb : «La situation est maîtrisée»

«La situation est bien maîtrisée et stable mais on reste, tout de même, en attente armée», c’est le message clef du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, concernant l’épidémie de coronavirus.

M. Abderrahmane Benbouzid, qui s’exprimait, hier, au forum d’Ech-Chaâb, a tenu à rassurer les Algériens sur la situation épidémiologique dans notre pays, notant que l’on est actuellement au stade 1, du fait que l’on compte vingt cas confirmés. En d’autres termes, même si le virus est bien là, il n’en demeure pas moins que le nombre de cas n’est pas alarmant. Autre fait mis en exergue lors de cette rencontre, c’est que ces 20 cas enregistrés ont pour origine des personnes en provenance d'Europe et que chaque cas confirmé a été immédiatement mis en quarantaine et placé sous contrôle médical durant 14 jours. Il est à souligner que les personnes malades — qui se sont avéré être, pour la plupart, des porteurs sains — devront quitter l'hôpital de Boufarik, spécialisée dans les maladies infectieuses, dès que les deux derniers tests, effectués en l’espace de 48 heures, confirmeront leur rétablissement total. Ce qu’il faut retenir de l’intervention du ministre, c’est que tous les secteurs concernés de près ou de loin restent mobilisés au même titre que les directeurs de la santé qui travaillent jusqu’à des heures tardives pour s’assurer de l’optimisation de la lutte contre le virus. Cette mobilisation vise à détecter les cas éventuels, les prendre en charge rapidement et éviter, autant que possible, la propagation de cette maladie. Pour ce faire, un important travail d’information, de sensibilisation et de veille sanitaire a été engagé depuis plusieurs jours déjà.



Les rendez-vous sportifs programmés à huis clos



Il faut dire que dans l’ensemble, et jusqu’à aujourd’hui, le travail d’information semble porter ses fruits du fait que la vie quotidienne des Algériens se passe le plus normalement du monde et dans le respect des consignes de précaution largement médiatisés. Il est question notamment et surtout, faut-il le rappeler, d’avoir une hygiène rigoureuse, en se lavant fréquemment les mains avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique. Par ailleurs, la question de la disponibilité de ces produits et leurs prix font actuellement l’objet d’une enquête des services du ministère du Commerce, a annoncé, pour sa part, Mlle Chaouch, représentante de ce secteur. Elle a indiqué que les résultats de cette enquête seront connus d’ici à la fin de la semaine. Sur la base des résultats, «des mesures seront prises», a-t-elle déclaré. Il est utile de rappeler que la question de lutte contre la propagation du COVID-19 est une question intersectorielle et qu’elle intéresse les pouvoirs publics au plus haut point. C’est également une priorité au niveau du plus haut niveau de l’Etat. Dans cet ordre d’idées, un budget préliminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué, lors de la réunion du Conseil des ministres tenu dimanche dernier. Cette enveloppe concerne la prise en charge des dépenses urgentes face au coronavirus, portant sur le renouvellement du stock des moyens de prévention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que sur l'acquisition de caméras thermiques sophistiqués. Le chef de l’Etat a préconisé, à cette occasion, de reporter, au besoin, les manifestations internationales prévues en Algérie et programmer les rendez-vous sportifs à huis clos». La décision de reporter les manifestations internationales préalablement prévus et de programmer les rendez-vous sportifs à huis clos, a été abordée, hier, par le ministre de la Santé qui, interrogé sur le championnat national de football, a annoncé que «le ministre en charge du secteur va donner toutes les indications pratiques à ce sujet». Il n’écartera pas la possibilité de voir ces compétitions se dérouler à huis clos.



Utilisation prochaine d’une nouvelle technique de dépistage plus rapide



M. Benbouzid a, par ailleurs, annoncé l'utilisation prochainement d'une nouvelle technique de dépistage du Coronavirus au niveau des postes frontaliers pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Il dira à ce sujet qu’il s’agit d’une technique permettant de gagner du temps puisque le résultat du prélèvement sanguin sera désormais connu en 10 ou 15 minutes au plus, contrairement à la méthode actuellement en vigueur consistant à prendre un échantillon de gènes (sécrétions nasopharyngées) et attendre 24 heures pour obtenir les résultats. Une fois prise, cette mesure contribuera sensiblement à réduire l’introduction du virus sur le territoire national par la détection dans les meilleurs délais possibles d’éventuels nouveaux cas d’infection.

Tout au long de sa conférence, le professeur Benbouzid a insisté sur l’importance «ne pas céder à la panique». Il a tenu à rappeler que pour l’heure «le nouveau coronavirus n’a ni traitement ni vaccin». Néanmoins, souligne-t-il, «la situation est sous contrôle et bien maîtrisée». Mieux, il indique que «nous sommes préparer pour faire face au pire».

Le ministre a soutenu, devant une forte présence des médias, que «nous raisonnons mieux par excès que par défaut», d’où la nécessité de redoubler d’efforts pour éviter toute éventuelle propagation du nouveau coronavirus. Le professeur Benbouzid, relèvera que dans le cas où l’on passe au stade III, «nous serons alors amené à fermer, notamment, les écoles», indiquant toutefois que fort heureusement, «nous ne sommes pas actuellement dans cette situation et tout est mis en place pour éviter ce cas de figure».

Soraya Guemmouri