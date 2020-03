Dépistage : équipement des nouvelles annexes de l’institut Pasteur

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé qu'après l'équipement de l'annexe d'Oran relevant de l'Institut Pasteur (Alger), les annexes de Constantine, Ouargla et Tamanrasset seront «bientôt» prêtes à assurer les tests de dépistage du Coronavirus pour détecter d'éventuels cas pouvant survenir dans ces régions. Dans un entretien accordé hier à l'APS, le ministre a déclaré : «les Pouvoirs publics ont décidé l'ouverture d'annexes régionales pour atténuer la pression sur le laboratoire de référence relevant de l'Institut Pasteur (Alger)», soulignant que «l'annexe d'Oran est fin prête, tandis que les annexes de Constantine, Ouargla et Tamanrasset sont en cours d'équipement et seront bientôt prêtes, outre le recours à un laboratoire privé à Sétif». L'Algérie fera recours à un expert et chercheur algérien exerçant en Chine, ainsi qu'à une équipe d'experts chinoise «disposant d'une nouvelle méthode et d'une grande expérience» dans ce domaine qui arrivera, la semaine prochaine, à Alger, a précisé le ministre. Les échantillons des nouveaux virus, qui n'étaient pas nombreux auparavant, étaient prélevés dans les régions où le virus apparaissait puis transférés au laboratoire de référence relevant de l'Institut Pasteur.