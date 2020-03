56e marche des étudiants : Pour une Algérie nouvelle

Pour la 56e manifestation, les étudiants ont rappelé, hier, leur engagement pour une nouvelle Algérie. Les manifestants revendiquent un nouveau système politique, basé sur la transparence et de la lutte contre la corruption. Déterminés à préserver le caractère pacifique des manifestations, les étudiants se sont rendus à la place des Martyrs, aussitôt rejoints par des citoyens, ensuite, ils ont sillonnés les rues Larbi-Ben M’hidi, Didouche-Mourad et la place Audin. Drapés de l’emblème national, les étudiants ont brandi des affiches, pancartes et banderoles, pour illustrer leur détermination à ne pas renoncer à leur droit de manifester pour bâtir une Algérie nouvelle. Avec des slogans actualisés, les étudiants, appuyés par des citoyens, ont exprimé par ailleurs leur rejet de voir l’université s’éloigner de son milieu social et politique et d’être confinée au rôle d’usine à diplômes. Ils refusent la démission des étudiants de la sphère politique et l’absence de tout engagement au sein de l’université. «Restons unis et solidaires», c’est par ce slogan que la marche a pris fin vers 13h au niveau de l’entrée principale de la fac centrale, sous l’œil vigilant des forces de sécurité.

Tahar Kaïdi