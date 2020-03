Séminaire sur les fake news : Les dangers de la propagande

Des universitaires et des experts en communication ont mis, lundi dernier, en exergue, les menaces que font planer les fake news, sur l’information officielle et les dangers de leur diffusion au sein de l’opinion publique. Lors d’un séminaire organisé à la faculté des sciences de l’information et de la communication de l’université d’Alger-3, le doyen, Rabah Cheriet, a souligné que «l’environnement médiatique joue un rôle important et dangereux dans l’orientation de l’opinion publique, notamment avec l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cela a induit de nouveaux réflexes chez le récepteur de l’information». Dans cet ordre d’idées, il a estimé que les fake news représentent un sujet qui influe sur chaque destinataire de l’information. C’est pourquoi les autorités concernées sont appelées à renforcer l’éthique professionnelle et l’élite doit faire face aux fausses informations.

Dans ce contexte, le professeur Laïd Zoghlami, spécialiste des médias, docteur en communication, a mis en lumière les «cas qui provoquent l’apparition des fake news dans le monde et en Algérie en particulier, du fait d’un contexte politique singulier». Il a indiqué que le système médiatique est face à de véritables défis, car le traitement médiatique de plus de 180 quotidiens, 160 sites électroniques, 55 chaînes de radio et de télévision, diffère de la perception du citoyen, révélant que plus de 20 millions d’Algériens interviennent dans l’espace virtuel par la diffusion d’informations. Le spécialiste considère que les réseaux sociaux donnent à quiconque l’occasion de publier «n’importe quelle information», cela est dû à la démocratisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Pour l’universitaire Houria Cheriet, les fake news ont des répercussions nocives sur l’information dans la mesure où ils orientent l’opinion publique vers de fausses pistes tout en dressant une partie contre l’autre.

Après avoir rappelé que l’appellation de fake news diffère d’une société à une autre, et prennent l’allure de propagande et diffamation, l’universitaire affirme que l’objectif de ce genre d’information est de semer le doute au sein de l’opinion publique et de manipuler les circuits de l’information.

Pour l’universitaire Nasreddine Ayadi, les nouvelles technologies ont «aboli les frontières géographiques, voire encouragé la mise en scène de la démocratie et la commercialisation des émotions, ce qui a provoqué l’émigration des lecteurs vers la presse électronique et la baisse de la presse classique».

Hichem Hamza