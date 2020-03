Promotion des droits de l’enfant : 27 juges de mineurs en formation

Plus de 400 signalements sur des cas d’atteinte aux droits de l’enfant ont été reçus, depuis janvier dernier, sur le numéro vert, 11-11, de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, a révélé, hier à Alger, la déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'enfance, Mme Meriem Chorfi.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture d'une session de formation au profit des juges des mineurs, Mme Meriem Chorfi a indiqué que ces signalements ont concerné 730 enfants qui étaient en situation de danger.

Ces cas ont trait notamment à la maltraitance et à l’exploitation économique, a-t-elle fait savoir, ajoutant que les signalements ont été transmis aux services compétents pour leur prise en charge, dont la moitié a été orientée vers les juges des mineurs.

La présidente de l’ONPPE a souligné l’importance des signalements de toutes formes d’atteintes au droit de l’enfant en vue de renforcer sa protection et a révélé que le numéro vert reçoit quotidiennement entre 5.000 et 10.000 appels portant, pour la majorité, sur des demandes d'orientation ou des préoccupations liées à l'enfance. «Le numéro vert est entré dans la culture du citoyen pour dénoncer toutes formes de violence», s’est- elle félicitée.

S’agissant du premier rapport sur la situation des droits de l’enfant, elle dira que le document est en phase de finalisation et sera soumis très prochainement au président de la République. «C’est le premier rapport de l’Organe», a-t-elle expliqué, tout en soulignant la contribution de plusieurs intervenants concernés par les questions liées à l’enfance pour l’élaboration de ce rapport, à savoir la société civile, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale.

Mme Chorfi a, dans ce contexte, fait savoir que le rapport qui est actuellement en cours d’impression comporte une série de recommandation visant à renforcer davantage les droits de l’enfant aux quatre coins de l’Algérie. Elle a relevé la nécessité de conjuguer les efforts à l’effet d’optimiser le processus de prise en charge des enfants en situation de danger, soulignant de ce fait l’importance d’investir sur le facteur humain.



L’Algérie, un exemple à suivre



La formation s'inscrit dans le cadre d'une série de sessions au profit des différents acteurs concernés par le volet de la protection de l’enfance en collaboration avec l'Organisation internationale de la réforme pénale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et en coordination avec le ministère de la Justice.

Cette formation de trois jours s’articule autour de la protection des droits de l'enfant à la lumière des conventions internationales et de la loi 12-15.

De son côté, Muhammad Shabana, directeur des projets à l’Organisation internationale de la réforme pénale, a indiqué que l’Algérie qui s’est dotée de moyens forts pour renforcer et promouvoir les droits des enfants, est un exemple à suivre. Il a indiqué que l’Algérie a été parmi les premiers pays signataires de la convention internationale des droits de l’enfant et a même contribué à l’élaboration de cette convention. «L’Algérie a apporté son aide à plusieurs pays pour l’élaboration de leur législation sur les droits de l’enfant», a-t-il affirmé en précisant que la prise en charge de l’enfance en Algérie découle d’un engagement politique et institutionnel.

Kamélia Hadjib