Ethique et déontologie : Les Pivots d’une justice forte et équitable

«En ce temps de profondes mutations que vit le pays, la justice a grandement besoin de faire valoir les valeurs d’éthique et de déontologie pour que nos concitoyens soient à la fois convaincus et davantage rassurés par toutes les décisions rendues», a indiqué, hier à Alger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux M. Belkacem Zeghmati.

S’exprimant lors d’une cérémonie au siège de la Cour suprême en l’honneur de 145 magistrats admis à la retraite, le ministre s’est dit convaincu que «les valeurs de l’éthique demeurent un guide élémentaire à même d’assurer de la consécration des objectifs de progrès et de prospérité».

Mettant l’accent sur l’importance que revêt le principe de l’intégrité dans l’exercice de la profession du magistrat, il exprime ses remerciements et sa gratitude à l’égard de ceux admis à la retraite car ils ont su préserver et défendre des valeurs tout au long de leur carrière. «En ma qualité de ministre à la tête d’un secteur sensible, j’atteste des efforts colossaux et des nombreux sacrifices que vous avez consentis tout au long de votre carrière professionnelle pour consolider l’ancrage de justice, respectueuse des droits de l’homme et source de quiétude et de sérénité pour la société», a-t-il dit.

«Vous avez fait preuve d’une droiture exemplaire, d’un haut sens de moralité dans l’accomplissement de vos obligations professionnelles avec beaucoup de dévouement», a ajouté M. Zeghmati lors de la cérémonie organisée en présence du premier président de la Cour suprême, M. Abderrachid Tabi, du procureur général près cette institution, M. Abderrahim Madjid, ainsi que de la présidente du Conseil d’Etat, Mme Benyahia Farida. Le ministre a aussi insisté sur les valeurs d’éthique dans le travail des jeunes magistrats.

Le premier président de la Cour suprême a sollicité les magistrats retraités à transmettre leur savoir-faire et leur expérience au profit de la corporation des juges. «Les portes de la Cour suprême vous seront ouvertes pour que les jeunes magistrats puissent bénéficier de votre expertise», a indiqué M. Tabi.

«Nous avons besoin de votre expérience et nous comptons faire appel à vous à chacune des manifestations scientifiques qui seront initiées», a-t-il ajouté.

Il a aussi assuré les retraités de leur présence à la cérémonie d’ouverture de la prochaine année judiciaire mettant l’accent sur la volonté de la Cour suprême de contribuer à l’instauration de l’Algérie nouvelle où la justice aura toute sa place en tant que secteur engagé pour la construction d’un Etat de droit.

