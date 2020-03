Convention entre l’université Alger 3 et l’école Supérieure de la Gendarmerie : Un master dans la lutte contre les crimes économiques et financiers

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) s’est engagé à accompagner les efforts des pouvoirs publics, notamment la lutte contre la corruption et les atteintes à l’économie nationale. Ainsi, l’institution, dirigée par le général Abderrahmane Arar, a décidé l’adaptation de la formation de ses cadres aux besoins de la sécurité, d’où le lancement du programme de formation spécialisée, dans un contexte particulier marqué par l’évolution des crimes à caractère économique notamment.

C’est dans cet esprit qu’une convention a été signée, hier, entre l’Université Alger 3 et l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale à Zeralda, a indiqué la cellule de communication de la GN. Il s’agit, notamment, de la création et du lancement d’une nouvelle spécialité, «le master professionnel dans la lutte contre les crimes économiques et financiers», au profit des cadres officiers de la GN qui suivent des études supérieures.

«Cette convention répond aux exigences de la nécessité de lutte contre cette forme de criminalité qui ne cesse d’évoluer, ce qui a toujours constitué une préoccupation majeure pour le Commandement de la GN, afin de concrétiser les orientations des hautes autorités du pays et son engagement dans la lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique», a indiqué la cellule de communication de cette institution. La formation consiste en la maîtrise des techniques d’investigation et d’enquête dans les crimes économiques et financiers, notamment dans le domaine du commerce extérieur, les techniques des banques et les procédures douanières, la fiscalité, la gestion des budgets, les marchés publics, le blanchiment d’argent et tous les autres crimes liés à ce domaine. Cette nouvelle spécialité intervient en vertu d’une convention bilatérale conclue entre la direction des écoles relevant de la Gendarmerie nationale et l’Université Alger 3. Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Défense nationale, représenté par le Commandement de la GN, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, particulièrement dans son volet lié à la formation universitaire supérieure suivant le système LMD et l’échange d’expériences cognitives et professionnelles dans divers domaines d’intérêt commun. «Cette spécialité, qui sera introduite à partir de l’année universitaire 2020-2021 et d’une durée de 24 mois, vise à «asseoir les concepts théoriques des techniques notamment des investigations dans les affaires de blanchiment d’argent et de gestion des budgets». Aussi, la nouvelle formation permettra aux cadres ciblés, des unités opérationnelles et spécialisées de la GN, de s’adapter aux développements survenus au sein de la société, conformément aux lois et règlements en vigueur, en étant au diapason des changements enregistrés dans les domaines liés à la sécurité du pays et du citoyen. Le document met l’accent sur l’importance de la sélection d’un encadrement de haut niveau «afin d’assurer une formation de qualité, de doter l’officier de la Police judiciaire de mécanismes et connaissances opérationnelles sur la gestion des enquêtes, conformément aux textes juridiques et conventions internationales dans la lutte contre cette forme de criminalité, qui revêt, en majorité, le caractère de crime transfrontalier et crime organisé».

Il est à souligner que les sections de recherches des groupements territoriaux de la GN ont mené les enquêtes dans les grandes affaires de corruption, dans lesquelles sont impliqués d’ex-hauts responsables politiques, d’anciens ministres, des cadres supérieurs de l’Etat et des hommes d’affaires.

Neila B.