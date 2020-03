Tizi Ouzou : Trois bombes artisanales détruites

«Un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 9 mars, dans la localité d'Oued Aguergour, commune de Draâ El Mizane, wilaya de Tizi-Ouzou/1re Région militaire, trois bombes de confection artisanale», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs garnis de trente balles, dissimulés à bord d'un véhicule tout-terrain et ce, lors d'une patrouille de reconnaissance menée près de la bande frontalière à In Amenas en 4e Région militaire», a ajoute le communiqué.

«Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e Région militaire, vingt-cinq individus et saisi trois détecteurs de métaux, deux groupes électrogènes, un marteau piqueur, ainsi qu'un véhicule tout-terrain et mille litres de carburant destinés à la contrebande».