Batna : Le Centre d’instruction de l’arme blindée ouvre ses portes aux médias

Le Centre d’instruction de l’arme blindée «chahid Messaoud-Mebarkia» au centre-ville de Batna a ouvert hier ses portes aux médias, dans le cadre d’une visite guidée pour présenter cette structure relevant de la 5e Région militaire «chahid Zighoud Youcef».

Dans son allocution, le commandant du Centre, le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ, a inscrit l’initiative dans le cadre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) de 2020, visant «davantage de rapprochement et de communication de proximité envers toutes les catégories de la société».

Le Commandement supérieur de l’ANP, a-t-il ajouté, insiste sur l’ouverture des portes des structures de formation au public et aux médias nationaux pour présenter leurs diverses missions et activités.