Gendarmerie : L’INCC doté de trois laboratoires d’expertise

L’Institut national de criminologie et de criminalistique (INCC), de la Gendarmerie nationale (GN) de Bouchaoui, vient d’être doté de trois laboratoires, premiers du genre en Afrique et dans le monde arabe.

Ces laboratoires, qui ont obtenu l’accréditation internationale, «vont contribuer à la résolution des affaires criminelles complexes, au développement de la recherche criminalistique et au renforcement de l’Etat de droit par la mise à la disposition des preuves matérielles», a-t-on appris auprès de cette institution. Ces structures vont sensiblement réduire la facture à l’Etat, en effectuant analyses, formations et expertises aux standards économiques nationaux, sans le recours à l’expertise internationale coûteuse.

Ainsi, la Gendarmerie vient de se doter d’un laboratoire d’anthropologie, le 2e à l’échelle mondiale. Il a obtenu une accréditation internationale et a été mis en service au niveau de l’INCC. Les experts de ce laboratoire pourront, désormais, identifier les cadavres, même en l’absence d’un élément d’identification. Ce laboratoire vient renforcer l’Unité d’identification de victimes de catastrophes (UIVC), qui assure les missions d’expertise relative à l’identification des victimes des catastrophes et des attentats terroristes, ainsi que le laboratoire de la médecine légale déjà opérationnel. Cette nouvelle discipline permettra de déterminer les causes et mécanismes d’un décès, principalement dans des affaires criminelles, à partir d'un squelette, ainsi que l’origine humaine, sa race (Européen, Asiatique, Africain…), le sexe, l’âge et la taille de la victime. En outre, cette discipline peut identifier des pathologies, à l’exemple des maladies, fractures ou le port de prothèses. Ce laboratoire est un exemple, unique en Afrique et dans le monde arabe, d’intégration d’une structure médico-légale au sein d’un laboratoire de criminalistique, a-t-on expliqué. Pour les experts en anthropologie, cette spécialisation «permet de fournir des réponses aux enquêteurs et aux magistrats en un temps très limité».



Un squelette ou un insecte pour résoudre des enquêtes complexes



L’INCC sera également doté, très prochainement, d’un laboratoire d’éco-entomologie, le 3e à l’échelle mondiale. Cette structure scientifique propose diverses prestations relatives aux insectes. L'entomologie médico-légale exploite les indices entomologiques afin d'estimer la date et les conditions d'un décès, à travers l'exploitation des insectes présents sur la scène de crime, a-t-on précisé. Ce laboratoire prend en charge, dans le cadre d'une enquête judiciaire, « les prélèvements entomologiques et examine les échantillons en vue d'estimer précisément l'intervalle post-mortem et, secondairement, de mettre en évidence un éventuel déplacement du corps ou d'autres éléments relatifs aux circonstances du décès», ont expliqué des experts de l’INCC. Une nouvelle spécialité vient également d’être introduite au niveau de cet institut, un pôle de recherche par excellence. Il s’agit, selon notre source, du laboratoire des documents en langue arabe, premier dans le monde. Il permet de réaliser des expertises en écriture et signatures sur tous types de documents en arabe. La fonction de ces laboratoires est relative au soutien technique et scientifique. Elle s’articule autour des examens et analyses criminalistiques des indices prélevés sur la scène du crime pour l’établissement de la preuve matérielle, des expertises et contre-expertises ordonnées par les magistrats. Ces acquisitions vont permettre de préserver les droits des justiciables et conforter ainsi l’État de droit.

Il est à signaler que l’INCC avait assuré que «les laboratoires criminalistiques sont souvent sollicités par les autorités afin d’orienter les enquêtes et fournir des résultats d’analyses scientifiques et d’expertises pointues et fiables». Ces analyses doivent être caractérisées par la justesse pour répondre aux attentes des enquêteurs. Les laboratoires de l’INCC ont réussi à obtenir l’accréditation internationale dans le domaine de l’inspection, selon la norme ISO/CEI 17020. Au niveau de l’INCC, ce sont 45 méthodes qui ont été accréditées. «Cela ne constitue en réalité qu’un pas de plus pour élargir le champ d’application de l’accréditation et forger les principes de la qualité dans les modes de fonctionnement de l’Institut au quotidien», affirme-t-on.



Vers l’ouverture d’une annexe régionale de l’INCC à Constantine



La mise en place de ces laboratoires s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2017-2027 de l’Institut.

Cet institut, le premier en Afrique, a été mis en service progressivement de 2009 à 2014 à l’issue de la formation de ses cadres dans différentes spécialités en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis.

Il dispose de plus de 33 laboratoires et emploie 147 spécialistes et 97 experts. Plusieurs techniques sont en cours de développement, notamment dans le domaine de la prévention routière.

L’évaluation a touché trois départements dans le domaine d’essai, dont le département de toxicologie, qui a renouvelé son accréditation obtenue en 2014 dans les domaines de l’alcoolémie et des drogues et accrédité une nouvelle méthode, à savoir la recherche et l’identification des stupéfiants dans les milieux biologiques. En outre, le département de biologie a réussi à accréditer son processus d’identification aux profils génétiques humains, ce qui est une première au niveau africain.

De plus, pour la première fois dans le monde arabe, les domaines de microtraces des verres, des fibres et des cheveux, ont été accrédités, a-t-on signalé. A cela s’ajoutent les empreintes digitales, l’expertise des documents et la balistique. Au total, pas moins de 35 essais ont été réalisés avec succès durant les dernières années. Douze disciplines sont en phase d’essais. L’INCC projette de s’investir dans de nouvelles techniques, la recherche et le développement, l’installation des annexes à travers toutes les wilayas et la mise à jour des données. Dans ce sens, on annonce l’ouverture d’une annexe régionale de l’INCC à Constantine dans les prochains jours.

Neila Benrahal