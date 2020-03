Belgique : Hommage au chahid Akli Aissiou

Une journée-hommage au chahid Akli Aissiou, étudiant algérien en médecine à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et dirigeant de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) pour la Belgique, assassiné le 9 mars 1960 dans la commune d’Ixelles, a été organisée lundi à l’ULB, à l’initiative de l’ambassade d’Algérie à Bruxelles.

Cette manifestation a permis de commémorer le 60e anniversaire de l'assassinat de cet étudiant en 7e année de médecine à l’ULB, représentant en Belgique de l’Union Générale des Etudiants musulmans algériens (UGEMA), ainsi que de recueillir des témoignages sur le rôle et l’engagement de groupes d’activistes belges en faveur de la Guerre de libération nationale.

A l’occasion de la session inaugurale d'un colloque organisé à cet effet à l'ULB, l'ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a prononcé un discours, en présence de maitre Ali Haroun, responsable à la Fédération de France du FLN, et d'amis belges de la révolution algérienne, dans lequel il a mis en exergue la symbolique de l’hommage rendu au chahid Akli Aissiou et l’impact incontestable de sa disparition sur l’intensification de l’engagement de militants belges en faveur de la cause algérienne.

L'ambassadeur a souligné que «l'assassinat politique» du jeune militant algérien a constitué un motif supplémentaire de «galvanisation de nombreux belges, de profils et de motivations différentes mais tous farouchement antifascistes et anticolonialistes, qui ouvriront leurs portes, malgré les risques liés au contexte, à des étudiants algériens membres de l’UGMEA», ajoutant que «c'est dans leur humanité, leur courage et leur bravoure, que la cause algérienne a pu trouver, sur le sol belge, un front actif et engagé dans son combat contre le colonialisme».

M. Belani a indiqué que «lors de ses imposantes funérailles, le cercueil de notre frère Akli était recouvert du drapeau algérien, une première en Europe qui mérite d'être soulignée».

L’ambassadeur a tenu à rendre hommage aux militants belges membres de réseaux, porteurs de valise, passeurs de militants et de clandestins, mais aussi membres du collectif des avocats belges du Front de libération nationale qui défendaient les militants algériens et le FLN devant les tribunaux français.

M. Belani a remercié certaines de ces figures encore en vie d’avoir accepté de participer et de livrer leurs témoignages à l'occasion de cette conférence et espéré que cette hommage contribuera à «désenclaver et à mettre en relief cette partie extraordinaire de notre mémoire historique commune», en saluant les auteurs d’œuvres, les chercheurs et historiens ayant travaillé sur cette séquence et accepté d’animer cette journée d’hommage.

Cette journée-hommage a également été marquée par l’apposition d’une plaque commémorant l’assistant, le 9 mars 1960, du chahid Akli Aissiou, sur le lieu de son assassinat, dans la commune d’Ixelles, par M. Belani et le Bourgmestre de ladite commune bruxelloise, Christos Doulkeridis.