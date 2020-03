Pour détournement de deniers publics à Souk Ahras : Arrestation d’un fonctionnaire du trésor

Les éléments de la brigade économique du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont procédé à l’arrestation d’un fonctionnaire au Trésor de wilaya, âgé de 60 ans, pour détournement de deniers publics, apprend-on du chargé de communication de ce corps de sécurité.

L’arrestation est intervenue suite à une plainte du directeur du Trésor, après la découverte d’un trou financier de 13 millions DA, lors du contrôle hebdomadaire de caisse, a précisé le commissaire de police, Mohamed Karim Merdaci.

L’argent a été retiré sur plusieurs périodes avec fausse écriture sur les registres pour dissimuler le trou financier, a indiqué la même source, qui a ajouté que le suspect, qui a été interpellé et confronté aux faits, a reconnu son crime.

Présenté à la justice, pour «détournement de deniers publics par un fonctionnaire public à qui ils ont été confiés dans le cadre de sa fonction» et «tromperie et abus de fonction», le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt.