APC de Khedara à Souk Ahras : Fin aux fonctions du président de la commission d’économie

Les services de la wilaya de Souk Ahras ont indiqué, hier, que le chef de l’exécutif local, Lounes Bouzekza, a mis fin aux fonctions du président de la commission économique, des finances et d’investissement de l’Assemblée populaire de la commune de Khedara.

La décision de mettre fin aux fonctions du président de la commission d’économie, des finances et d’investissement de l’APC de Khedara, un élu qui a également eu à occuper la fonction de P/APC, lors du précédent mandant, intervient suite aux poursuites judiciaires dont ce dernier fait l’objet, en raison de son implication présumée dans une affaire de «falsification de documents et d’octroi d’indus privilèges, lors de la passation de marchés publics», a relevé la chargée de communication de la wilaya, Inal Laib.

Elle a également expliqué que cette décision s’appuie sur l’article 43 du code des collectivités territoriales.

L'article en question stipule que «L’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision définitive de la juridiction compétente. En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend automatiquement et immédiatement l’exercice de son activité électorale».