Skikda : Le conservateur foncier sous contrôle judiciaire et Le directeur de l’éducation de la wilaya

Le tribunal d’appel près la cour de Skikda a décidé, hier, la mise sous contrôle judiciaire du conservateur foncier de la direction des Domaines de la wilaya et d’un investisseur privé dans le secteur du tourisme, après l’appel du jugement interjeté par le parquet, a-t-on appris de source judiciaire.

La même source a affirmé à l’APS que le conservateur foncier et l’investisseur privé avaient été libérés en février dernier, après leur comparution devant le juge d'instruction près le tribunal de Skikda, pour «abus de fonction et octroi d’indus privilèges en violation des lois», pour le premier, et «trafic d'influence d’agents de l'État afin d'obtenir d'indus avantages de l'administration publique», pour le second mis en cause. La même source judiciaire a également ajouté qu’un deuxième investisseur poursuivi dans la même affaire a été quant à lui mis en liberté, indiquant que le parquet a fait appel à cet effet, n’étant pas convaincu de la première décision du tribunal. Pour rappel, le juge d'instruction près le tribunal de Skikda avait ordonné, suite à l'enquête menée concernant cette affaire en février dernier, de placer A. R., l'ancien directeur des Domaines de la wilaya de Skikda et actuel directeur des Domaines de la wilaya d’Annaba, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire national, au motif de «dilapidation des deniers publics», «abus de fonction et octroi d’indus privilèges à autrui en violation des lois», tout en ordonnant la libération des autres accusés. Ces personnes sont poursuivies pour «vente de terrains propriété de l'État faisant partie du tissu urbain de la ville de Skikda à des investisseurs pour des montants inférieurs à leur valeur réelle et dont la différence avoisine les 2 milliards de dinars», a expliqué la même source. Le procureur de la République près le tribunal de Skikda avait requis la détention provisoire à l’encontre du directeur des Domaines et l’un des investisseurs privés, et requis la mise sous contrôle judiciaire pour les autres accusés.



Le juge d'instruction près le tribunal de Skikda a ordonné, hier après-midi, de placer le directeur de l’éducation de la wilaya, ainsi que deux autres cadres sous contrôle judiciaire, et la mise en détention provisoire du chef de service des moyens de cette même direction, pour des «faits de corruption», a-t-on appris de source judiciaire.

La même source a précisé à l’APS, que les concernés sont poursuivis pour «conclusion de contrats en violation de la législation et octroi d’indus privilèges injustifiés à autrui, abus de fonction et dilapidation de deniers publics». Selon cette même source, les mis en cause sont poursuivis dans des affaires relatives à des projets relevant du secteur de l'Éducation de la wilaya. À noter que le procureur de la République près le tribunal de Skikda avait requis la détention provisoire à l’encontre du chef de service des moyens et la mise sous contrôle judiciaire des autres prévenus.