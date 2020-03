Recherche scientifique : Plusieurs accords avec le secteur de l’industrie

Le président-directeur général du groupement de l'Université industrielle relevant du ministère de l'Industrie et des Mines, Gharib Sifi, a annoncé, hier, la fabrication de grues avant la fin de l'année, ce qui permettra de limiter l'importation.

Une convention entre Gacu, le Centre de recherche en technologies industrielles, et les entreprises de Batimetal et Ferrovial a été signée à cet effet. A l’occasion de la présentation du premier catalogue des métiers techniques de l’industrie, M. Sifi a déclaré que la fabrication de ce type d’engins réduira l’importation effectuée à des prix exorbitants.

Le président-directeur général d’Imetal, Tarik Bousalama, a souligné que le complexe vise à atteindre un taux d'intégration compris entre 60 et 65% pour la fabrication des grues, en partenariat avec un partenaire étranger dont il n’a pas révélé le nom.

Interrogé sur la possibilité de fabriquer localement des carrosseries automobiles, il a indiqué qu'une réflexion a été engagée pour la réalisation d'un projet dans ce domaine. Pour sa part, le représentant de la Direction générale de la recherche scientifique, Hicham Salwadji, a estimé que la fabrication locale de grues est un grand défi pour les secteurs de l'industrie et de la recherche scientifique. «Ceci permettra d’appuyer la production nationale et mettre en valeur les capacités et les compétences algériennes et la possibilité de leur contribution au développement de l'économie nationale», s’est-il félicité.

Plusieurs conventions signées entre les secteurs de la Recherche et de l’Industrie

D’autres conventions ont été signées entre les secteurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Industrie et des Mines pour accompagner les complexes industriels publics dans leur objectif d'augmenter leurs capacités de production et contribuer au développement de l'économie nationale. Une des conventions vise à promouvoir la recherche et le développement technologique au sein des entreprises économiques activant dans le domaine de l'industrie, ainsi que la valorisation de la recherche scientifique. Cet accord a été signé par les Secrétaires généraux des ministères de l'Industrie et de l'Enseignement supérieur, respectivement MM. Mohamed Bouchama et Mohamed Tahar Abadlia. Un autre accord a été signé entre l'Université industrielle, la Direction générale de la recherche scientifique et Imetal. M. Sifi a indiqué que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement pour la réalisation du pôle technologique, de la recherche et du développement dans le domaine de la sidérurgie. L’accord qui s'étend sur plusieurs années comprend également, selon le même responsable, l’élaboration des travaux de recherches et d'études en vue de parvenir au développement durable.

Pour sa part, M. Bouslama a estimé que l’entreprise doit être accompagnée dans le domaine scientifique et technique par l'Université, afin d'atteindre la compétitivité aux niveaux local et international à travers la formation continue des cadres.

Le dernier accord a été signé entre l'Université industrielle et la DTD de Sonatrach et permettra, selon le PDG de la Gacu, à Sonatrach et au secteur industriel d'échanger sur des préoccupations liées à la production.

Salima Ettouahria