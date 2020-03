Cnas et Casnos incitent les pêcheurs à se déclarer : Possibilité de rattraper les 4 dernières années

Les caisses d’assurance sont déterminées à sensibiliser au mieux les pêcheurs quant aux avantages de la sécurité sociale, sachant que la plupart d’entre eux travaillent au noir.

La Cnas d’Alger et la Casnos d’Alger Est ont lancé hier une campagne d’information relative au guichet itinérant, dont l’objectif principal est de renforcer le service public et assurer aux pêcheurs une meilleure prise en charge. S’exprimant dans une conférence de presse tenue à Alger, Mahfoud Idris et Zaïda Ghania, directeurs respectifs des deux caisses, ont affirmé que les efforts seront redoublés pour disposer de statistiques exactes quant au nombre de pêcheurs. Pour ce faire, les deux responsables misent sur la contribution des services du port d’Alger.

A travers ce guichet itinérant qui sillonnera l’ensemble des wilayas, la Cnas et la Casnos rappellent aux pêcheurs et armateurs qu’ils bénéficieront d’une série d’avantages dont une activation de la carte Chiffa sur place, une possibilité de rattraper les 4 dernières années ainsi qu’un échéancier souple pour le paiement des cotisations. Aussi, il y a lieu de souligner, comme l’affirment les deux conférenciers, que le montant de la rémunération à la part pour le personnel de conduite de navire et de bateau de pêche ainsi que l’armateur ne peut être inférieur à trois fois le SNMG et supérieur à 8 fois. Il s’effectue une fois par an. Pour le personnel de conduite des machines, le montant ne dépasse pas deux fois le Snmg. Quant au personnel du pont et de service général, il lui est demandé une contribution égale ou supérieure à deux fois le Snmg et ne peut être supérieure à six fois ce salaire. Dans son intervention, Mme Zaïda, elle, affirme que le guichet est doté de moyens matériels et humains permettant aux pêcheurs de mieux s’informer sur leurs droits et devoirs et peuvent acquérir, entre autres, un mot de passe pour accéder au portail de la télé-déclaration. Soulignons que le gouvernement veut régler ce problème lié à la situation des pêcheurs et armateurs par rapport à la sécurité sociale, leur rappelant que l’assurance est obligatoire. En février dernier, une commission interministérielle a été installée, pour renforcer la coordination entre le secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et celui de la Pêche et des Ressources halieutiques, en vue d’élaborer une feuille de route visant à améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche. La commission abordera, entre autres, le dossier de la médecine du travail pour garantir un environnement de travail sain, des conditions de travail répondant aux normes nationales et internationales au profit des professionnels de la pêche et renforcer la coordination pour promouvoir la santé et l’intégrité professionnelle. Elle est composée de cadres de l’administration centrale des ministères du Travail et de la Pêche et des directeurs généraux de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), outre la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et la Caisse nationale des retraites (CNR).

Fouad Irnatene