Protection du consommateur : Le rôle des associations

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis en avant, hier, lors d'une audience accordée au président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, le rôle axial des associations chargées de la protection du consommateur, en tant que partenaire actif dans l'opération de sensibilisation, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Partant du rôle axial des associations chargées de la protection du consommateur, M. Rezig a dit que ces dernières «sont un partenaire actif dans les opérations de sensibilisation et de signalement de certains dépassements, à même d'assurer l'intervention rapide et immédiate des autorités publiques», note le communiqué.

Le ministre a écouté un exposé présenté par M. Zebdi, ainsi que les différentes propositions qu'il a émises.

Il a affirmé, dans ce sens, que «les portes du ministère demeurent ouvertes à tous les partenaires», particulièrement les associations, pour le seul et noble objectif d'assurer la protection du consommateur, ajoute la source.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de concertation avec les différents partenaires professionnels, conclut le communiqué.