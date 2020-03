M. Aït Ali Braham reçoit l’ambassadeur de France : La coopération industrielle au menu

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, avec lequel il a évoqué la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine industriel, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties ont évoqué le partenariat industriel entre l'Algérie et la France, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie pharmaceutique.

À cet effet, M. Aït Ali Braham a présenté à son hôte les grandes lignes de la nouvelle stratégie industrielle du gouvernement, en se déclarant favorable aux différentes formes de partenariat avec toute partie s’inscrivant dans la conformité avec cette nouvelle stratégie.

De son côté, M. Driencourt a exprimé la volonté de son pays de poursuivre et d’amplifier les relations industrielles avec l’Algérie selon le cadre économique, industriel et juridique définit par le nouveau gouvernement.