Développement agricole : Une priorité du gouvernement

La commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement à l’Assemblée populaire nationale a procédé, hier, à l’audition des ministres de l’Agriculture et du Développement rural, M. Chérif Omari, et du ministre délégué, chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, M. Foued Chehat.

M. Omari a présenté le plan d’action du gouvernement ayant trait au secteur agricole, assurant que les cadres et les experts travailleront ensemble pour qu’en 2024, la sécurité alimentaire soit totalement assurée, évitant, ainsi, l’importation de certaines denrées, telles les huiles et le sucre.

M. Omari a souligné que le plan d’action vise à moderniser l’agriculture, à booster l’agriculture saharienne et à développer l’agriculture en montagne, avant d’affirmer que le ministère usera de tous les moyens susceptibles de relancer le secteur agricole, en recourant, notamment, à l’exploitation des résultats des travaux de la recherche scientifique, de l’innovation. Évoquant l’économie saharienne, il fait savoir que la filière cameline s’est renforcée, par la mise en place du Conseil interprofessionnel qui rassemble 16 wilayas. Il y a aussi la filière caprine et d’autres qui ne manqueront pas d’être valorisées, a-t-il assuré, avant d’ajouter que les oasis seront revalorisées. Le même responsable est revenu sur l’utilisation rationnelle de l’eau au Sud. Le ministre est revenu sur l’agriculture en zone montagneuse, pour affirmer que le pays bénéficie d’une importante couverture forestière et d’une diversité en plantes. Elles seront davantage valorisées, permettant, par conséquent, l’utilisation de l’ensemble de leur capacité de production, a-t-il soutenu, avant de faire part de l’utilisation de plusieurs autres filières structurantes au niveau des régions montagneuses, telles que celles du lait, de l’olive et de la pomme.

M. Omari a mis l’accent sur la nécessité d’un travail commun avec les professionnels, rappelant qu’il y a plus de vingt filières qui sont déjà structurées. Il a annoté que d’importants efforts ont permis de développer les filières des céréales et du lait, avant de réitérer le soutien des pouvoirs publics aux investissements au niveau des Hauts-Plateaux et dans le grand Sud.

De son côté, le ministre déléguée, chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Foued Chehat, a indiqué que la méthodologie de travail sera axée sur l’action collaborative, en donnant l’occasion à l’agriculteur de travailler directement avec les cadres du secteur. Il s’agira aussi pour l’agriculteur de donner son avis sur les différents projets au niveau des zones montagneuses. Tandis que pour les zones sahariennes, la priorité est l’utilisation de techniques modernes, pour encourager les agriculteurs à utiliser des énergies, telles que le solaire. Le ministre a révélé qu’il existe, dans les zones montagneuses, plus de 3 millions d’hectares qui ne sont pas exploités à 100%. «Une exploitation optimale de ces espaces pourra permettre d’augmenter et de diversifier sensiblement la production, assurant plus rapidement notre sécurité alimentaire», a-t-il conclu.

Sami Kaid