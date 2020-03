Les cours du Pétrole en hausse : La Russie reste ouverte au dialogue avec l’opep

Les prix du pétrole se sont améliorés hier au lendemain de leur pire séance depuis le début de la guerre du Golfe en 1991, un rebond porté par la reprise des marchés et les déclarations du ministre de l'Energie russe.Vers 11H20 GMT, (12h20 à Alger) le baril américain de WTI pour livraison en avril gagnait 8,99% à 33,93 dollars, quelques instants après avoir dépassé les 10% et atteint 34,42 dollars.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 37,30 dollars, en hausse de 8,56%, quelques instants après avoir atteint 37,75 dollars. La veille, les cours du pétrole se sont massivement effondrés sous l'effet de la décision unilatérale prise par l'Arabie saoudite de baisser ses prix à la livraison après l'échec des négociations entre les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés vendredi, dont la Russie, deuxième producteur mondial. «Après la baisse de plus de 30% enregistrée depuis vendredi après-midi, il s'agit avant tout d'un contre-mouvement», a estimé Carsten Fritsch, de Commerzbank. Le Brent et le WTI «sont soutenus par une reprise des marchés boursiers, qui ont eux aussi fortement chuté hier», a-t-il ajouté. Les déclarations du président américain Donald Trump, qui a évoqué lundi des mesures «de grande ampleur» pour soulager l'économie américaine face aux répercussions de l'épidémie du nouveau Coronavirus, étaient également de nature à alimenter ce rebond, a ajouté M. Stanton, de RBC. Parmi les quelques lueurs d'espoir pour les analystes et opérateurs de marché, le ministre de l'Energie russe Alexandre Novak a déclaré mardi à la chaîne télévisée «Rossiïa-24» ne pas «fermer la porte» à l'alliance Opep-Russie pour stabiliser le marché du pétrole», indiquant que le fait que l'accord de réduction de la production n'ait pas été prolongé au-delà du mois d'avril «ne signifie pas qu'à l'avenir nous ne pourrons plus coopérer entre pays Opep et non-Opep». «Si nécessaire, nous avons divers outils, dont une réduction et une augmentation de la production, et de nouveaux accords peuvent être conclus. Nous avons prévu des réunions régulières en mai-juin afin d'évaluer la situation», a ajouté M. Novak. La Russie, qui n'est pas membre de l'Opep, s'est opposée vendredi à une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour (bpj), les compagnies pétrolières russes s'opposant à des réductions par crainte de perdre des parts de marché et afin de concurrencer offensivement le pétrole de schiste américain. Autre signe à même de limiter une offre surabondante sur le marché, relevé par M. Stanton, des «premières réactions des producteurs américains» qui ont annoncé «des réductions plus importantes des investissements et une baisse de la production de pétrole à l'avenir». Mais les fondamentaux d'un rebond durable et prononcé des prix restent faibles: lundi, l'Agence internationale de l'Energie a publié ses prévisions d'une offre excédentaire d'environ 1,5 million de barils par jour. Et le groupe pétrolier SaudiAramco a annoncé mardi qu'il allait fournir à ses clients 12,3 millions de barils par jour (bpj) de brut «en avril», soit une forte augmentation de sa production pétrolière. Plus grand exportateur de brut au monde, l'Arabie Saoudite pompe actuellement quelque 9,8 millions de barils par jour, ce qui signifie qu'elle ajoutera 2,5 millions de barils à sa production quotidienne à partir d'avril. «La société a convenu avec ses clients de leur fournir de tels volumes à partir du 1er avril 2020. L'entreprise s'attend à ce que cela ait un effet financier positif à long terme», a assuré le groupe pétrolier. Ryad a déjà réduit le prix de son pétrole à partir du mois d'avril, en réaction à l'échec des négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et la Russie pour conclure un accord sur des réductions supplémentaires de la production et stimuler des prix en berne en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. La décision saoudienne, qui a fait chuter les prix du brut, avait entraîné lundi une dégringolade sur les marchés financiers à travers le monde. L'Arabie saoudite affirme avoir une capacité de production de 12 millions de bpj, mais il reste difficile de savoir si ce rythme sera viable à long terme.

Le royaume dispose également de dizaines de millions de barils de brut stockés dans des réserves stratégiques censées être utilisées en cas de besoin et pourrait s'en servir pour fournir les barils supplémentaires. Les places financières des pays du Golfe ont fortement rebondi à l'ouverture mardi, après plusieurs séances de pertes massives, entraînées par le redressement des cours du pétrole sur les marchés mondiaux. Le titre du géant de l'énergie Aramco, qui domine le marché saoudien de Tadawul, a gagné 5,5% après une série de séances dans le rouge.

R. C.