Transition énergétique : La Sonelgaz, un acteur majeur

Le Pdg du groupe Sonelgaz, Chahar Boulekhras, a déclaré, hier, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, que la volonté politique pour accompagner la transition énergétique est bien présente, et la Sonelgaz mobilisera tous les moyens nécessaires pour réussir cette stratégie directement ou indirectement. Il estime, cependant, que cette stratégie doit agir «simultanément, aussi bien sur la demande que sur la consommation et la production».

Selon lui, l’énergie conventionnelle, produite à base de gaz nature, ne prendra pas fin puisque elle va continuer à accompagner la transition énergétique

Le patron de l’entreprise publique soulignera que la Sonelgaz ambitionne de produire 15.000 Mw à l’horizon de 2035 dont 4000 Mw avant 2024, qui selon lui sont des objectifs très «réalisables». Pour réaliser ce programme «ambitieux», le groupe public est ouvert à toutes les options et compte sur l’apport des partenaires et non pas sur les bailleurs de fonds. «Nous sommes très avancés dans les discussions avec les partenaires», révèle-t-il avant de précisé qu’il s’agit bien de «partenaires et non pas de bailleurs de fonds qui vont nous accompagner en terme de réalisation de projets».

L'invité de la rédaction, de la Chaîne III, indiquera que dans le programme des énergies renouvelables que la part du lion sera accordée d’une manière évidente aux systèmes photovoltaïques, c’est ce qui a été déjà retenu. Il dira que Sonelgaz est en train de travailler sur une stratégie de développement et sur une véritable dynamique en termes d’élaboration des références pour aller rapidement vers des actions efficaces et éminentes.

Il faut savoir également que le programme en question est très important et Sonelgaz est chargée de mettre en œuvre une grande partie de ce programme, notamment durant la période à court terme.

Pour M. Boulekhras, la production des énergies renouvelables est une grande opportunité pour la Sonelgaz et ses filiales à l’instar des grands groupes énergétiques, elle doit saisir cette occasion pour diversifier son parc pour appréhender cette question des énergies renouvelables qui est l’énergie de l’avenir.

Il ajoutera que l’entreprise publique doit préparer l’intermittence de cette énergie à travers le développement de ses réseaux qui devront être flexibles à l’effet d’absorber les terra water qui vont être produit à partir des puissances importantes. «Ce qui est certain nous sommes en train de nous préparer à cette transition pour une réussite totale avec un énorme capitale humain qualifié et profiter des expériences des autres », a affirmé le premier responsable de la Sonelgaz sur les ondes de la radio.

A la question comment l’entreprise financera ses projets et mettra en œuvre toute cette stratégie ambitieuse surtout que le déficit de la Sonelgaz a atteint les 2200 milliards de dinars, ce qui représente 18 milliards de dollars, le Pdg de la Sonelgaz précisera que les milliards de dinars sont en réalité des dettes enregistrés de la Sonelgaz envers l’Etat depuis plusieurs années à des taux bonifiés qui ont permis à la Sonelgaz de déployer ses investissements pour mettre en place des capacités de production qui dépasse les 21 gigawatts et réaliser un programme de transports efficaces de plus de 30.000 km mais aussi avoir des taux d’intégration très élevés dans les deux énergies. Selon lui tous ces investissements permettent aux Algériens de disposer du confort énergétique, d’une qualité de service et de la disponibilité des deux énergies. Il souhaitera également que l’Etat remboursera ses dettes, néanmoins cela dépendra, selon lui des discussions avec les bailleurs de fonds nationaux et peut être envisager un différé de paiement afin de permettre à la trésorerie de la Sonelgaz de respirer et poursuivre son développement mais aussi assurer la pérennité du Groupe Sonelgaz avec ses filiales «la question du financement de la Sonelgaz demeure poser pour le groupe, vu sur le plan micro, c’est un groupe qui est en continuel développement qui a besoin des ressources financières pour répondre à la demande de sa clientèle», dira l’invité de la Radio.

Mohamed Mendaci