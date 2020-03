Musée public national de Sétif : La femme Africaine à l’époque Romaine

«La femme et le patrimoine», c’est le thème de l’imposante rencontre qui s’est tenue lundi après-midi au musée public national de Sétif. Cette rencontre, organisée par le musée en coordination avec les département d’histoire et d’archéologie de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2, à l’occasion de la journée internationale de la femme, a été marquée par deux conférences ; la première traitant du quotidien de la femme africaine à l’époque romaine, donnée par le Dr Khacha Said, spécialiste en archéologie romaine et épigraphie, enseignant à l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2, et la seconde développée par le Dr Loucif Sofiane, historien et professeur dans cette même université, consacrée à la femme et sa particularité culturelle dans la région de Sétif. Une rencontre d’autant plus importante qu’elle vient mettre en exergue le riche patrimoine immobilier que recèle la région de Sétif et atteste, en cette date fortement symbolique, de la volonté des responsables du musée public national de Sétif de mettre en évidence la place et le rôle éminemment important joué par la femme à travers les civilisations qui se sont succédé sur cette vaste région du pays. Dans ce contexte, Chadia Khalfalah, directrice du musée public national de Sétif, qui recèle, en effet, d’énormes potentialités en la matière, estime qu’une «telle rencontre se veut être plus qu’un hommage, la juste reconnaissance à la femme dans une symbiose conjuguant le présent et le passé. Une rencontre qui se veut un maillon fort de notre culture millénaire et un moyen d’information constante sur cette femme qui a toujours été présente dans la préservation de cet héritage et la mise en valeur des grandes civilisations du monde. Cela est d’autant plus important que Sétif se trouve être une région universelle de par sa diversité culturelle avec un musée qui détient une partie importante de ce patrimoine que nous avons voulu mettre en valeur à travers l’épigraphie.» Dans cette grande salle du musée public national de Sétif, des universitaires, des étudiants, historiens et citoyens auront ainsi vécu des moments forts de fierté et de reconnaissance à ces femmes africaines qui, dans leurs actes du quotidien, ont constitué le socle des civilisations inébranlables et continuent aujourd’hui à préserver bien des traditions orales et valoriser autant d’acquis d’hier et d’aujourd’hui. Les sublimes fresques vivantes exposées au musée de Sétif attestent bien de cette dynamique que la femme, à travers les temps, a su graver dans les mémoires et faire revivre au gré des civilisations.





F. Zoghbi