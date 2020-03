Cinéma algérien : L’impérative résurrection

Comment un cinéma, jadis prometteur, créatif, dynamique, a-t-il pu subir un déclin qui a largement freiné et pour longtemps son essor ? Il avait accompli une percée spectaculaire sur le plan national et international, et l’Algérie pouvait s’enorgueillir de posséder des cinéastes aguerris et des techniciens émérites. Pourquoi cette descente aux enfers ? Premier facteur de cet enlisement. Les principaux organismes officiels ont été déstructurés avant d’être réduits à néant. L’Enadec, le CNCA, l’ONCIC, l’ANAF, l’Enaproc, le CAAIC, l’ENPA ont été démantelés. L’Union syndicale et professionnelle (UAAV) a été dissoute. Les salles confiées aux communes sont tombées en ruines dans leur écrasante majorité ou déviées de leur vocation. La plupart des professionnels ont préféré mettre la clé sous le paillasson ou quitter le pays. Résultat des courses : Plus de cinéma populaire itinérant, la fédération des cinés-clubs a disparu, les quelques maigres revues de cinéma ont cessé de paraitre.

L’émission de grande audience à l’époque «Télé ciné-club», qui offrait un espace de débats d’une bonne facture, s’était éclipsée, le coup de frein donné aux grands festivals internationaux (Constantine, Annaba, Oran…) qui ouvraient une large fenêtre sur le monde a été cruellement ressenti. Cela étant, les handicaps structurels, l’indifférence devant cette situation calamiteuse, le poids de l’inertie des mentalités et les obstacles bureaucratiques sont, pour une grande part, responsables d’une telle déliquescence. Outrageusement malmené, le secteur de la création était à bout de souffle, comme dirait Godard. Témoins impuissants des errements d’une profession atomisée par l’infernal cycle de violence des années 90, les professionnels ont été mis devant le fait accompli. Aujourd’hui, l’épineuse problématique de la résurrection du septième art est nécessairement à l’ordre du jour. Notre cinéma national a-t-il encore des chances de rebondir ? de renaitre de ses cendres ? Lancinante préoccupation. Mais pour y répondre, il faut dresser un bilan de l’actualité cinématographique.



Des lueurs d’espoir



Durant ces dernières années, quelques signes d’éveil qui laissent à penser qu’une dynamique nouvelle est entrain de rallumer la flamme de la création. Premiers indices d’un salutaire redémarrage, les trois décrets exécutifs qui préfigurent la reprise sous de favorables auspices. Le premier apport a pour objectif les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels. Le second a trait à la création d’un Centre national du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA), le dernier renvoie à la transformation de l’Institut national des arts dramatiques (INAD) en Institut supérieur des métiers et des arts du spectacle (ISMAS), et cela pour valoriser la formation, les compétences. Parallèlement, plusieurs festivals ont vu le jour (FOFA d’Oran, RCB de Béjaia…). Sans omettre de signaler que la diversité culturelle et linguistique cinématographique émerge de façon encourageante. La production de films d’expression amazighe, tels que «La Colline oubliée» d’Abderrahmane Bouguermouh, «La Montagne de Baya» d’Azzedine Meddour, «Machaho» de Belkacem Hadjadj, «Si Mohand U M’Hand» de Lyazid Khodja et Rachid Benallal, des témoigne de l’évolution de la situation. Il faut aussi noter la présence effective dans la scène cinématographique algérienne de femmes cinéastes avec des œuvres qui se caractérisent par une pertinence et une audace à féliciter.

Toutefois, pour un véritable redécollage de notre cinéma, il est urgent de revoir l’ensemble de ses rouages. Penser à organiser des assises, voire des états généraux pour traiter de tous les problèmes, notamment la cruciale manne financière. Cette question s’est toujours posée car son incidence pèse sur le processus de réalisation. Si l’on admet que l’état demeure, par la force des choses, le détenteur des cordons de la bourse, le capital privé peut s’y investir si tant est qu’il en manifeste la volonté. Tôt ou tard, il faudra pour les professionnels du secteur, s’affranchir de l’état-providence. Autre axe névralgique à traiter. Il s’agit de la distribution, pierre angulaire du financement et maillon déterminant. Dans cette démarche, des efforts importants sont à déployer pour que les salles retrouvent leur public. Il n’est plus utile de «gémir» éternellement sur les fastes du passé. Le mieux est de remettre en fonction le parc national, si tant est qu’il soit loisible de le récupérer après diverses avanies.

En concomitance avec la restauration des salles, il est peut- être intéressant de créer des complexes cinématographiques. Pour ce faire, il y a lieu d’inciter les potentiels investisseurs et les distributeurs, par une défiscalisation sur les bénéfices et une révision des tarifs douaniers, sur l’importation de copies. La formation aux métiers des arts du spectacle reste encore insuffisante par rapport aux aspirations des jeunes. Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de structures de formation ni de cursus pédagogiques d’initiation aux codes iconique et sonore du cinéma. De surcroit, une seule école ne, peut en aucun cas, pourvoir sérieusement aux besoins de la profession, surtout quand on sera forcément confronté à une progression inévitable de chaînes de radio et de télévisions privées. Encore un point d’achoppement. Le manque d’intérêt de la part de notre université au cinéma. Une bouderie royale que l’on ne s’explique pas. Toujours est-il que de fringants réalisateurs, nourris d’une espèce de romantisme à fleur de peau et d’une belle ardeur, tentent de refaçonner notre cinéma, qu’ils veulent dense et attrayant, sans tabous et en phase avec les goûts du public. Ils sont prêts à l’extirper des sentiers battus.

Mohamed Bouraib