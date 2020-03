Grande réforme constitutionnelle en Russie : Les députés à pied d’œuvre

Les députés russes examinaient hier en deuxième lecture les amendements constitutionnels voulus par le président Vladimir Poutine, une réforme visant à marquer de son empreinte la Russie pour les décennies à venir. Les révisions voulues devraient être adoptées par la Douma à une majorité écrasante.

Elles concernent à la fois le système politique, des garanties socio-économiques et des valeurs sociétales conservatrices portées par le président russe.

Annoncée par surprise par M. Poutine en janvier, cette première révision de la Constitution depuis son adoption en 1993 est aussi largement considérée comme une manière de préparer l'après-2024, date où son dernier mandat présidentiel s'achèvera. Pour certains, l'homme fort du Kremlin veut se laisser les moyens de conserver son influence lorsqu'il quittera la présidence.

D'autres considèrent qu'il cherche à jeter les bases d'une succession organisée. «Cela n'a rien à voir avec moi», a assuré M. Poutine, à quelques jours du vote de la Douma, la chambre basse du Parlement. «Nous proposons des amendements non pas pour cinq ou 10 ans, mais au moins pour 30 ou 50 ans», a-t-il dit. Visant par exemple à renforcer plusieurs prérogatives présidentielles et à muscler le rôle du Conseil d'Etat, un organe jusqu'ici consultatif, ces amendements constitutionnels ont déjà été adoptés à l'unanimité par les députés en première lecture en janvier. Vladimir Poutine a soumis depuis 24 pages supplémentaires qui sont débattues depuis hier. Une troisième et dernière lecture pourrait avoir lieu aujourd'hui, et le texte serait alors envoyé le jour même pour approbation au Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement. Le texte dans son ensemble sera soumis ensuite à un «vote populaire» des Russes, le 22 avril prochain.