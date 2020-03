Afghanistan : Vers un gouvernement inclusif

La crise institutionnelle que traverse l'Afghanistan a retardé le dialogue interafghan devant réunir les talibans, les autorités, l'opposition et la société civile, pour tenter de trouver un terrain d'entente et faire taire les armes dans ce pays meurtri par tant d'années de conflit fratricide.

Les négociations, actées dans l'accord signé le 29 février dernier, devraient être aussi retardées à une date ultérieure en raison d'une clause à laquelle le président Ashraf Ghani s'est opposé dans cet accord, non ratifié par son gouvernement : la libération de jusqu'à 5.000 prisonniers talibans en échange de la libération de jusqu'à 1.000 membres des forces afghanes. Ce texte prévoit également le retrait total des forces américaines et étrangères d'Afghanistan sous 14 mois, en échange de «garanties» des talibans en matière de lutte antiterroriste.

Dans sa réaction à la crise institutionnelle actuelle dans ce pays, Washington a appelé à la «formation d'un gouvernement inclusif», se disant opposé à un «gouvernement parallèle».

«Nous nous opposons fermement à tout acte visant à former un gouvernement parallèle», a ainsi déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, assurant «travailler à la conclusion d'un accord» Ghani-Abdullah.

Il a salué, en outre, certaines déclarations «apaisantes» du chef de l'Etat afghan, à savoir que les négociations continueraient «au cours des deux prochaines semaines pour parvenir à un accord sur un gouvernement inclusif» et qu'un décret devait statuer hier sur la libération de prisonniers talibans et la formation d'une équipe nationale pour les négociations inter-afghanes.

Il a également «accueilli avec satisfaction» des déclarations d'Abdullah Abdullah en faveur «de la paix».

En outre, les Etats-Unis ont présenté un projet de texte au Conseil de sécurité de l'ONU, «exhortant le gouvernement afghan à faire avancer le processus de paix via notamment une participation à des négociations interafghanes, avec une équipe de négociateurs diverse et inclusive composée de dirigeants politiques et de la société civile, incluant des femmes».

Pour sauvegarder l'accord du 29 février de Doha, l'armée américaine a commencé à se retirer de deux bases d'Afghanistan, dont l'une dans un bastion taliban, a annoncé hier un responsable américain.

Ces bases sont situées à Lashkar Gah, la capitale de la province du Helmand (sud), largement sous contrôle des insurgés, et dans la province d'Herat (ouest).

Les forces américaines en Afghanistan (USFOR-A) ont commencé à réduire leurs effectifs à 8.600 en l'espace de 135 jours», a déclaré l'USFOR-A dans un communiqué.

Environ 16.000 soldats étrangers, dont quelque 13.000 américains, sont déployés en Afghanistan pour entraîner et assister les forces de sécurité locales dans leur lutte contre les insurgés.

M. T.