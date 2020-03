Souakri, Lauréate du Prix du CIO Femme et Sport

L'ancienne star du judo algérien, Salima Souakri, s'est dite hier «fière et heureuse» d'avoir remporté le Prix du Comité international olympique (CIO) 2020 «Femme et Sport» pour l’Afrique.

«Je suis très fière et heureuse en tant qu'ancienne championne, de promouvoir le sport et le sport féminin, pour l'Algérie et la femme algérienne. C'est une récompense pour moi. C'est toujours important d'être à la hauteur de ce pays à qui je dois tout. De par ma position au sein de la commission équité de la Fédération internationale de judo, j'encourage les parents à inscrire leurs filles pour pratiquer du sport, exactement comme ils le font avec les garçons. Il faut qu'on soit équitable entre les garçons et les filles, qu'on leur donne les mêmes chances», a indiqué à l'APS Souakri.

Chaque année, les trophées du CIO «Femme et Sport» sont décernés à des femmes, des hommes ou des organismes qui ont contribué de façon significative à développer, encourager et renforcer la participation des femmes et des jeunes filles dans le sport.

«J'espère que ce prix va m'aider à apporter une dynamique au sport féminin en Algérie en général et au judo en particulier. Je devais assister à la cérémonie de la remise du trophée à New York mais elle a été reportée à cause du coronavirus», a-t-elle ajouté.

Salima Souakri (45 ans) devient la deuxième femme algérienne à recevoir ce trophée, après Messaouda Khelili Oucherif (athlétisme), primée en 2004 à Marrakech (Maroc).