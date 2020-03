US Biskra 1 – WA Boufarik 1 : Option pour le Widad

Le Widad de Boufarik, pensionnaire de la DNA et petit poucet de Dame Coupe, a réussi une bonne opération, en tenant en échec l’US Biskra, l’équipe hôte qui évolue en Ligue 1, dans un match comptant pour les quarts de finale aller de l’épreuve populaire.

Les Orange sont rentrés rapidement dans le vif du sujet, en parvenant à ouvrir la marque dès la 2e minute de jeu, grâce à une tête rageuse du prometteur jeune latéral gauche Mameri, qui a profité d’une belle remise de Bouafia sur balle arrêtée. Cueillis à froid, les Biskris gardent leur calme et s’en vont amorcer plusieurs offensives pour tenter de bousculer l’arrière-garde boufarikoise. L’équipe visiteuse, bien regroupée dans son camp de jeu, repousse toutes les tentatives de gars des Zibans. Ces derniers ont la possession de balle en leur faveur, mais butent sur un Widad de Boufarik qui défend en bloc bas et qui procède par contres dangereux, avec deux ailiers virevoltants que sont Lakour et Benaissa. Les poulains de Leknaoui multiplient les tentatives, sans pour autant se montrer incisifs. Ils ne parviennent pas à matérialiser quelques occasions qu’ils auraient pu mettre au fond avec un peu plus de maîtrise technique. Les protégés de Boudjella, quant à eux, affichent une détermination farouche afin de préserver leur maigre avantage. Ils finiront néanmoins par s’incliner à un quart d’heure de la fin de la rencontre en encaissant le but de l’égalisation, signé Hicham Mokhtar, qui, idéalement servi par Benaissa, ne s’est pas fait prier pour mettre la balle au fond des filets de Necir (75’).

Une égalisation bien méritée au vu des efforts soutenus fournis par les Biskris. Le WAB, leader de la Division nationale amateur Centre, qui s’est bien battu tout au long de la rencontre, tiendra bon jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Ait-Ameur, en rentrant à la maison avec un match nul. Soit un résultat positif en prévision de la manche retour qui se jouera à huis clos, au même titre que toutes les autres rencontres de championnat ou de coupe, après les décisions prises par les autorités du pays, en raison de l’épidémie du Coronavirus. Les supporters boufarikois, qui étaient nombreux à avoir effectué le déplacement à Biskra, ont fêté comme il se doit ce bon résultat en communion avec leurs joueurs. Bonne option de qualification du Widad Boufarik, même si à l’US Biskra, on affirme ne pas avoir dit leur dernier mot.

