CABBA 1 - ESS 1 : équitable

La première manche des quarts de finale de la coupe d'Algérie de football, entre le CABBA et l'ESS, s'est soldée par un nul. À Bordj Bou-Arréridj, les deux teams se sont quittés sur le score de parité d'un but partout, à l'issue d'une confrontation très disputée.

Ce derby des Hauts Plateaux de l'est du pays, dominé par l'aspect tactique et marqué par l'engagement physique, a démarré sur les chapeaux de roues. Les deux formations, visiblement déterminées, ont fait preuve de présence dans les duels, dès l'entame de la partie. L'opposition de style, jeu direct pour le Chabab et plutôt élaboré du côté de l'Entente, a donné lieu à une belle et chaude empoignade entre les deux teams. Néanmoins, l'enjeu a eu son impact sur le jeu, notamment durant le premier half où la balle a balle a surtout circulé au milieu du terrain. À l'exception d'une occasion notable pour chaque équipe, les deux gardiens n'ont pas vraiment eu à intervenir. 20', Kendouci rate lamentablement face à Cédric. Les locaux répliquent par l'intermédiaire de l'international soudanais Abdulrahmane. 22', la balle de l'attaquant du CABBA a failli faire mouche. La seconde période a repris sur les mêmes bases, avec beaucoup d'engagement physique de part et d'autre. Alors que les joueurs de Dziri ont usé et abusé des longues balles en profondeur pour tenter de prendre le dessus sur la défense adversaire, les poulains du technicien tunisien Kouki ont favorisé les attaques placées pour essayer de déstabiliser le bloc défensif du Chabab. Il faut dire que l'ESS, qui a eu le monopole du cuir, s'est procuré les occasions les plus dangereuses et a su se montrer efficace dans les temps forts. 52', la reprise de volée, dans la surface, de Touré, n'est pas cadrée. 58', Guecha se joue de la défense, mais sa balle est repoussée par deux fois par l'arrière centre Amrane. 67', héritant d'une belle passe en profondeur du latéral gauche Laoufi, Touré transperce la défense avant de tromper la vigilance de Cedric d'un tir puissant. Après cette réalisation, l'Entente a géré son avantage, laissant le soin aux locaux de faire le jeu. Dans les arrêts de jeu de cette partie, pour le moins électrique, Khedairia est contraint à la parade pour sortir le coup franc du Soudanais Abdulrahmane en corner. La remise en jeu est exécutée rapidement. La tête piquée de Djahnit est repoussée in extremis par le portier. Le cuir revient dans les pieds de l'attaquant Abdulrahmane qui n'a aucun mal à remettre les pendules à l'heure. Un nul logique au vu de la physionomie de la rencontre. Le match retour, qui aura lieu à huis clos par mesure de prévention par rapport à la menace du COVID 19, aura lieu le 21 mars.

Redha M.