Dans la lucarne : Le mea-culpa de Korichi

Le football national de première division est arrivé à un point de non retour où chaque point perdu a son pesant d'or. Les équipes, dans l'ensemble, se défendent comme elles peuvent pour tenter de maintenir leurs chances de succès final intactes. Le CRB, après 21 journées est toujours en tête du classement général, mais l'équipe belouizdadie n'a cependant plus le même aura après avoir calé face à l'US Biskra dans le temps additionnel. Le Chabab vient aussi de se faire accrocher par l'ASO. C'est-à-dire que les performances de l'équipe sont loin d'être irrésistibles. Il y a quelque part comme une «cassure», même si le coach, Franck Dumas, est toujours optimiste de voir l'équipe prendre le titre de champion d'Algérie. Toutefois, rien ne sera facile. Les dernières sanctions contre le club le montrent. En effet, le joueur du CRB Djerrar a écopé d'une suspension de quatre matches dont une avec sursis. Tout s'est apparemment déroulé dans le vestiaire où il aurait cassé une porte ou une fenêtre sur un coup de colère après la défaite contre l'US Biskra. On trouve toutefois cette sanction trop sévère. Ce qui l'est encore plus, c'est le huis clos infligé au club pour «jets de projectiles» lors du match CRB-JSK. C'est à ce moment que le directeur sportif du CRB est sorti de sa réserve en dénonçant le «deux poids, deux mesures». Une déclaration qui n'est pas passée sous silence, puisqu'elle est arrivée aux oreilles des membres de la commission de discipline. Ce dernier s’est vu alors obligé de rectifier le tir et de préciser le fond de sa pensée. «Je n'ai pas visé la commission de discipline, mais ceux qui ont établi et rédigé le rapport disant qu'il y avait eu des jets de projectiles». Preuve à l'appui, il n'y avait aucun projectile grace à une vidéo de 10 minutes qu'il avait présentée à la commission de discipline. Néanmoins, la sanction, sera-t-elle levée ? Là est la question. Ce qui a peut-être mis Korichi dans tous ses états, c'est que le prochain match se jouera à huis clos conte le PAC.

Il est évident que les Belouizdadis ne craignent pas le huis clos, mais…

Hamid Gharbi