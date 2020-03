Coupe d’Algérie, suite des quarts de finale Aller, Aujourd’hui à 16h : USMBA - ABS et PAC - ASMO : La Coupe fait rêver

Cet après-midi, les amateurs du football national ont une nouvelle fois rendez-vous avec l’épreuve Dame Coupe, à l’occasion du déroulement de deux matchs de la manche aller, USMBA-ABS et PAC-ASMO en l’occurrence.

Ainsi, le stade 24-Février 1956 de Bel-Abbès, verra le déroulement d’une rencontre inédite qui mettra aux prises, l’USMBA double détenteur du trophée à l’Amel Boussaâda, un novice en la matière. Inédit par le fait que l’équipe visiteuse atteint pour la première fois ce stade de la compétition et vient tenter un bon coup face à la formation phare de la Mekerra, afin d’entrevoir la manche retour sous de bons auspices. Les poulains de Hakim Boufenara se sont donc déplacés à Bel-Abbès pour défier un onze bélabéssien de qualité mais imprévisible cette saison. Cela, en raison des multiples problèmes auxquels le club est confronté et qui ont d’ailleurs poussé l’entraîneur, Abdelkader Iaïche, à quitter la barre technique définitivement cette fois-ci, malgré un excellent travail réalisé. La cause : un environnement hostile et une crise financière aigüe qui ne semble pas prête à connaitre son épilogue. D’ailleurs, même le président du club, El-Henani, a fini par plier bagages lui aussi. Cet important rendez-vous de la Coupe, à ce stade de l’épreuve, tombe mal au vu de la situation de crise que traverse l’USMBA. Sur le plan technique, le staff médical a fait de son mieux pour remettre sur pied Aïchi et Soltani, qui seront au rendez-vous cet après-midi. Le buteur belabéssien, Belhocini, qui se plaignait de douleurs à la cheville, sera présent pour tenter de tirer l’équipe vers le haut. Pareil pour Achour et Bouguetaya sur lesquels le staff technique pourra compter face à l’ABS. Une confrontation à suivre avec attention. L’autre confrontation programmée aujourd’hui opposera le Paradou AC à l’ASM Oran au stade Omar-Hamadi (Ex-Bologhine). Soit, deux écoles de football qui se donneront la réplique pour tenter d’assurer un résultat positif dès cette manche aller. Les deux équipes tiennent à aller le plus loin possible dans cette édition de la Coupe d’Algérie. Les gars d’Alexandre Chalo, qui se contenteront cette saison de jouer le maintien en championnat, veulent marquer de leur empreinte celle-ci, en Coupe d’Algérie. Gagner à Bologhine la première manche et se rendre par la suite à Oran avec un avantage sur les Asémistes pour mieux gérer la situation c’est ce à quoi aspirent les camarades de Bouabta. En face, une équipe asémiste très motivée à l’idée de faire sensation en Coupe et qui veut déjouer tous les pronostics, sachant que chez lui, le PAC part avec les faveurs des pronostics. Toutefois, ce dernier doit se souvenir que l’ASMO a éliminé l’un des plus grands spécialistes de la coupe, l’USM Alger. C’est pourquoi, cet adversaire, capable du meilleur comme du pire, doit être pris très au sérieux. Les Pacistes savent bien que sous-estimer les gars de M’dina J’dida peut leur coûter très cher. Belle empoignade en perspective. Pour rappel, les matchs retour auront lieu le 21 du mois courant.

Mohamed-Amine Azzouz