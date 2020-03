Protection Civile: Inauguration de nouvelles unités opérationnelles à Biskra par le ministre de l’intérieur

Le ministre était accompagné du DGPC le Colonel Boualem Boughelaf et des hauts cadres de la PC, a indiqué la DGPC dans un communiqué . Ces nouvelles unités s’inscrivent dans « le cadre de la modernisation du secteur de la protection civile, notamment le renforcement de la couverture opérationnel au niveau de la wilaya de Biskra ».L'objectif de ses réalisations est de permettre le renforcement des capacités opérationnelles de la protection civile de la wilaya, afin d’atteindre après la réception de 04 unités en cours de réalisation une couverture de 100 % au niveau des daïras, a précisé la même source. La réception de l’ensemble de ces infrastructures permettra la prise en charge des différents risques liés à la vie courante ainsi que les risques majeurs, tel que les inondations et autres et d’assurer ces missions avec plus d’efficacité et d’efficience, selon le document. Sur le plan opérationnel, les unités d’intervention de la PC de la wilaya de Biskra ont assuré 19813 interventions, dont 11789 secours et évacuation, 1261 accidents de la circulation, 1519 incendies et 2861 opérations diverses.

NB/ Rédaction Web