Traitement médiatique du Coronavirus :Sensibiliser , informer, rassurer

Dans une lecture superficielle sur le traitement de nos médias et d’autres publications sur les différents réseaux sociaux, nous constatons que les publications sur le coronavirus ciblent le citoyen lambda en insistant sur les méthodes de prévention et de précaution à prendre avec sérieux, tout en lui fournissant des orientations et des conseils pour se protéger contre le virus et de protéger en même temps son entourage. Une « série de conseils » et des articles d’informations pour éviter au maximum « les risques de ce virus ».

Dans les langues, arabe et française et même en dialecte algérien, les publications sur le coronavirus mettent l’accent sur la nécessité de prendre en considération toutes les précautions pour éviter d’attraper une grippe, tout en conseillant les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs de se rapprocher du médecin au cas où ils souffrent de la grippe, de la toux, ou d’un excès de fièvre… », soulignant que toutes les personnes présentant des symptômes grippaux, à l’instar de courbatures, des maux de tête, un écoulement nasal, la toux ou un essoufflement, doivent consulter rapidement un médecin ou appeler le numéro 3030 avant l’aggravation de ces symptômes à savoir des douleurs abdominales et une diarrhée.

Depuis les premières heures de « l’apparition confirmée du coronavirus » en Algérie qui a eu lieu fin février passé, la presse algérienne s’est chargée de rassurer le citoyen par un dispositif d’information qui a été mis en place par les autorités publiques dans les différents points, notamment au niveau des aéroports internationaux pour « diagnostiquer » les visiteurs, soit algériens ou étrangers.

Aujourd’hui, la presse algérienne rapporte des informations sur « la mobilisation » des instituts sanitaires nationaux et les hôpitaux publics pour diagnostiquer le citoyen et l’orienter, dans le but de minimiser tous les risques et les paniques au sein de la société, en évitant la contamination au coronavirus. D’autant plus que les spécialistes et les médecins ont actuellement une place importante dans la presse nationale. Il y a lieu de respecter les mesures préventives recommandées à savoir le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, l’utilisation de mouchoirs en papier en cas de toux et d’éternuement, avant de les jeter dans des poubelles hermétiquement closes. En l’absence de mouchoirs en papier, il est recommandé de tousser dans le creux du coude pour éviter toute transmission des virus de la grippe saisonnière ou du Coronavirus.

Hamza Hichem / Rédaction Web