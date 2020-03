Un master professionnel dans la lutte contre les crimes économiques et financiers

Il s’agit notamment de la création et du lancement s’une nouvelle spécialité pour le master professionnel dans la lutte contre les crimes économiques et financiers, au profit des cadres officiers de la gendarmerie qui suivent des études supérieurs à l’université.

Cette nouvelle spécialité intervient en vertu d’une convention bilatérale conclue entre la direction des écoles relevant de la Gendarmerie nationale et l’université Alger 3.

Cette spécialité s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Défense nationale représenté par le Commandement de la gendarmerie nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, particulièrement dans son volet lié à la formation universitaire supérieure suivant le système LMD et l’échange d’expériences cognitives et professionnelles dans divers domaines d’intérêt commun. « Cette spécialité, qui sera introduite pour la première fois sur le plan national en partenariat avec université à partir de l’année universitaire 2020-2021 d’une durée de 247 mois, vise à «asseoir les concepts théoriques des techniques notamment des investigations dans les affaires de blanchiment d’argent, la gestion des budgets » . Aussi, la nouvelle formation est censée permettre aux cadres ciblés de s’adapter aux développements survenus au sein de la société, conformément aux lois et règlements en vigueur, et ce au diapason des changements enregistrés dans les domaines liés à la sécurité du pays et du citoyen.

Neila B/ Rédaction Web