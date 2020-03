Coronavirus: Le Président Tebboune félicite la Protection Civile pour sa mobilisation

Dans un message écrit adressé au Directeur Général de la Protection Civile, par M. Kamel Beldjoud, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le président de la république a souligné, que les efforts de la PC au niveau des postes frontaliers et à travers le territoire national ont permis de maitriser la situation, outre la prise de mesures nécessaires et des dispositions pour la protection de la santé des citoyens ».

M. Tebboune a exhorté dans son message les agents de la PC , à faire preuve de plus de vigilance pour parer à cette épidémie et à la mobilisation , la coordination avec les différents services et le travail de proximité avec les citoyens , en s'engageant pleinement dans leurs tâches régulières à dimension humaine "qui ne s'écarte pas de leurs qualités morales et de leur formation au sein du corps de la Sûreté nationale, relevant l'impératif d'œuvrer de concert pour la consécration de ces tâches, avec vigilance et détermination, dans le cadre de la nouvelle République" a conclu le Prséident de la république.

Neila B/ Rédaction Web