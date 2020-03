Nadia Benyoucef et Abdelkader Chaou à l’Opéra d’Alger :Soirée émouvante

Le duo a fixé les présents dans une nostalgie inouïe à travers un riche récital, transportant l’assistance dans un voyage dans le temps. Ainsi, cette soirée était une "qaâda" 100% Algéroise. Riche en émotions, le public venu très nombreux, a été emporté dans un voyage nostalgique à travers des qsidates et des m'dih. La diva était dans toute son élégances. vêtue d’un magnifique qwyet en bicolore perlé et Abdelkader Chaou, comme à l’accoutumée en costume noir. Chaleureusement accueillie avec un tonnerre de youyous, Nadia Benyoucef qui a aussitôt mis le public dans une ambiance inouïe où tout le monde se détachait sous les rythmes de heddi. "Ya qalbi", "Essalate âla Mohamed", "Achiqine Sidna Mohamed" ainsi que "Leblya haslate fya", "Ya lemima" et "Rani mwadâatak ya baba" tels sont les titres interprétés par la diva Nadia Benyoucef. Après avoir jeté le public dans une ambiance d'autant, Nadia Benyoucef a partagé la scène avec Abdelkader Chaou pour interpréter la chanson qui a marqué les années 70. "Ya el waldine", cette chanson de Mahboub Bati interprétée enregistrée en 1977, par ce duo phare de la chanson algéroise qui a mis certains en larmes. Dans sa deuxième partie, la soirée a été clôturée avec le passage d’ Abdelkader Chaou. Ce dernier entamé son programme avec une qsida du patrimoine, intitulée, "farakouni ya tararoum yardja'ou" pour enchaîner avec un m'dih "Amane ellah sir liha" et "ya rhassoul lilah". Chaou a ensuite augmenté la cadence pour mettre de l’ambiance. Et il finit son passage, par des titres de son grand répertoire tel que "El Qasba we ana wlidha", "Ghalqou el bab". Dans des atmosphères de convivialité, les deux artistes ont beaucoup échangé avec le public qui a interagi avec eux, fredonnant ses refrains dans la délectation, avant de lancer une salve d’applaudissements et de youyous nourris.

Sihem Oubraham