JM-2021 d’Oran : Un système de télésurveillance très développé sera mis en place

Oran sera d’ici à juin 2021 la wilaya la plus développée à l’échelle nationale en matière de télésurveillance et ce, à l’occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), a annoncé hier le président de la commission chargée de la sécurité de cet évènement au niveau du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Zerkerras Abdelkader.

Intervenant lors du séminaire algéro-britannique sur les échanges des expériences dans l'organisation des grandes manifestations sportives, ouvert dans la matinée à Oran, M. Zerkerras a fait savoir qu’«un centre de commandement doté d’applications ultramodernes est en cours de réalisation dans la capitale de l’Ouest du pays. Il permettra une couverture efficace et de haute facture de toutes les zones de la ville et celles des périmètres des équipements sportifs destinés à accueillir les compétitions des JM».

«Ce système de télésurveillance s’inspire également de l’expérience britannique», a-t-il précisé, affirmant qu’une délégation algérienne s’était rendue à Londres pour s’imprégner du modèle du Royaume-Uni dans la gestion sécuritaire des évènements sportifs.

Le conférencier a également insisté sur la nécessité de doter les infrastructures sportives, en cours de réalisation à Oran, ou celles, en cours, de mise à niveau, «de tous les équipements nécessaires pour la sécurisation des lieux».