Le Président Tebboune reçoit le ministre nicaraguayen des Relations extérieures : renforcer les relations de solidarité et de fraternité

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre nicaraguayen des Relations extérieures, Denis Moncada Colindres, qui lui a remis un message de son homologue nicaraguayen, Daniel Ortega.

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Daidj, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre conseiller à la Communication, porte-parole de la Présidence de la République, Belaid Mohand Oussaid.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. Moncada Colindres a indiqué avoir transmis au Président Tebboune les «cordiales salutations» du président Ortega, tout en soulignant les relations «fraternelles et historiques» qui existent entre l'Algérie et le Nicaragua.

«Nous avons exploré les différents voies et moyens de renforcer les relations de solidarité et de fraternité entre les gouvernements et peuples algérien et nicaraguayen», a-t-il indiqué, soulignant avoir évoqué les relations bilatérales dans divers domaines et leur relance à travers l'organisation de rencontres et de visites entre les représentants des différentes institutions et instances officielles des deux pays. L'audience a porté également sur les questions d'intérêt commun à la lumière des développements sur la scène internationale, a-t-il ajouté.