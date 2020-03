Travail non déclaré : Lourdes peines contre les entreprises

Les employeurs qui ne déclarent pas les travailleurs auprès de la Caisse nationale des assurances sociales risquent des peines allant jusqu’à l’emprisonnement, a souligné, hier, à la Radio nationale, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Chawki Acheuk-Youcef.

Il a insisté sur l’importance de déclarer l’ensemble des travailleurs. Relevant les mesures strictes et dissuasives suite au non-respect de cette obligation, il fera remarquer que des bureaux mobiles sont à la disposition de tous ceux qui souhaitent adhérer au dispositif de la sécurité sociale.

Le ministre a exclu toute éventuelle révision des pourcentages de contributions, du moins, pour le moment. M. Chawki Acheuk-Youcef a évoqué l’ouverture d’ateliers de réflexion autour des moyens à entreprendre afin de trouver les solutions pour régler le déficit enregistré par les caisses d’assurance.

Les recommandations de ces ateliers devraient être rendus publics prochainement.

Des agréments ont été donnés aux syndicats ayant déposé des dossiers complets, souligne le ministre qui a relevé l’impérieuse nécessité du respect des lois.



Poursuite de l’intégration des 160.000 contractuels



M. Chawki Acheuk-Youcef a expliqué que son secteur n'est pas concerné par la création d'emplois, n’étant en réalité qu'un «médiateur entre les institutions productrices d'emplois et les demandeurs d'emplois». Le ministre a également soutenu que «la création d'emplois passe par la création d'une véritable économie productrice de richesse». Partant de ce principe, il relève l’importance pour nos jeunes de «prendre des initiatives et de se lancer dans l’entrepreneuriat».

Abordant la question de l’intégration de 160.000 jeunes bénéficiaires des Dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et d'insertion sociale des jeunes diplômés (PID) au niveau des institutions et établissements publics, l’hôte de la radio a fait savoir que l’opération, lancée récemment, se poursuit. Dans les prochains mois, l’opération entamera une deuxième étape, avec 105.000 bénéficiaires de ces dispositifs avant d'intégrer 100.000 autres», soit «un total de 400.000 bénéficiaires», note-t-il.

L’autre bonne nouvelle, c’est que les décisions d’intégration sont à effet rétroactif, à compter de novembre 2019. Il a souligné, sur un autre registre, qu’il a été procédé à «la levée du gel sur tous les projets implantés au sud du pays et au niveau des hauts plateaux».

A rappeler que pour ce qui est des start-up créées dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), et de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), dont le nombre avoisine les 600.000 entreprises, des études prospectives ont été lancées en vue d'orienter les activités selon les spécificités de chaque région afin de répondre aux besoins locaux en matière de création de projets.

M. Chawki Acheuk-Youcef a, enfin indiqué que le ministère compte adopter «une approche économique dans le traitement de la politique de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage».

Soraya Guemmouri