M. Chitour, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : «Le système LMD a laminé les formations technologiques»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a souligné, à la radio nationale, que la ressource humaine constitue la base des projets de société.

Chems Eddine Chitour a affirmé que l’éducation et l’enseignement supérieur ont vocation à faire en sorte d’élever le niveau intellectuel de la nation et assuré que tout passe par l’école. «Si cette dernière est réussie, le reste suivra. De ce fait, on ne doit pas se tromper», a-t-il considéré dans l’émission «L’Invité de la rédaction» de la Radio Chaîne III.

A cette occasion, il a évoqué la stratégie de la réforme de l’université algérienne en déclarant qu’il n’était pas possible de changer brutalement la situation de l’université mais qu’il faut procéder par étape. «Il faut aller par étape et commencer d’abord par faire un état des lieux. Situer où nous en sommes et choisir une perspectives», a-t-il noté.

Le ministre a indiqué que sa stratégie ne vise pas à faire table rase mais se donne plutôt des objectifs concrets à la portée de l’université algérienne. «Nous ne sommes pas là pour faire le procès du passé mais pour inventer le futur. Le message que je veux faire passer en tant que professeur est qu’il faut faire en sorte que l’université, quelle que soit sa tendance, soit pour nous très importante, qu’il faut préserver», dira-t-il, indiquant qu’il est nécessaire qu’il y ait consensus de façon à laisser l’université loin des perturbations pour qu’elle puisse avancer et que chacun joue son rôle. D’autant plus que par le passé, a-t-il poursuivi, il y a eu des interférences entre le pédagogique et l’administratif. «La vision de la nouvelle université algérienne se base sur la séparation entre l’aspect pédagogique et la gestion administrative», a-t-il souligné.

M. Chitour a insisté sur le fait que le moment est venu pour évaluer tout ce qui a été réalisé depuis dix ans et affirmé que le seul reproche qu’il dit faire au système LMD est d’avoir laminé les formations technologiques. Il dira également qu’évaluer le système LMD doit être adapté de manière à ce que le master ait une teinte technologique.

La nouvelle vision de l’université, dira-t-il, doit mettre en avant des étudiants capables de créer de la richesse et puisse faire preuve d’imagination pour rendre l’étudiant capable de créer sa propre entreprise et d’innovation. «On ne doit pas tout attendre de l’Etat, cela n’est plus possible. L’université doit être un énorme incubateur, pour préparer et mettre en place les idées, mais aussi une start-up qui se transforment en micro-entreprises à même de créer une recherche utile», a-t-il souligné.

Interrogé sur le pôle universitaire de Sidi Abdallah, spécialisé dans les technologies, le premier responsable de l’Enseignement supérieur dira que ce site sera à l'avenir une ‘‘Silicon Valley’’ à la taille de l’Algérie.

Concernant le dernier classement de l'université algérienne dans le monde, le ministre a fait remarquer que «l’université algérienne n’a pas de visibilité, malgré une création intellectuelle qui se fait dans les disciplines technologiques». «Nos universitaires créent de l’information scientifique et technique, et réalisent des travaux scientifiques, mais ils ne publient pas dans des revues qui ont une visibilité, d’où la nécessité de les aider à mettre en place des sociétés savantes et des revues dans lesquelles ils auront la possibilité de publier leurs travaux», a-t-il recommandé, soulignant à cet effet «l’obligation d’aller vite vers la langue anglaise, sans pour autant supprimer la langue française qui est une langue scientifique».

M. Chitour a précisé, par ailleurs, qu'il n’y aura pas d’université payante en Algérie et a plaidé pour une université qui crée de la richesse. «En créant de la richesse, l’enseignant pourrait voir son salaire doubler, ce qui va le motiver et permettre ainsi au pays d'aller vers des universités qui bouillonnent d’idées», a-t-il ajouté.

Le ministre qualifie de très grand problème la gestion des œuvres sociales universitaires, et relève qu’elle représente un tiers du budget de l’Enseignement supérieur, soit 120 milliards de DA.

Mohamed Mendaci