Activité des pharmaciens et disponibilité des médicaments : Au cœur des préoccupations des pouvoirs publics

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, hier à Alger, que l’organisation de l'activité pharmaceutique et l'amélioration des conditions de travail des pharmaciens demeurent au cœur des préoccupations des pouvoirs publics.

Ces derniers s’engagent à fournir les médicaments et à garantir leur disponibilité tout le temps et partout, a précisé le ministre dans son allocution à l’ouverture de la 13e conférence pharmaceutique annuelle du SNAPO. Le ministre a souligné que le ministère délégué à l'Industrie pharmaceutique s'emploie à créer un terrain propice à sa promotion, à organiser et à développer l'activité des pharmaciens au niveau des établissements de santé ou des officines. Parmi les principaux axes pris en charge par ce nouveau département ministériel, le ministre a cité la réactivation du rôle de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et sa dotation de tous les moyens nécessaires pour devenir un véritable moteur de la renaissance de cette industrie.

Il s’agit aussi de développer la pharmacie des hôpitaux et confier au pharmacien la responsabilité de gérer cette structure et de revoir la décision ministérielle définissant le cahier des charges techniques relatif à l'importation de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales. Le ministère délégué œuvrera également à l’élaboration de décrets relatifs à la création et à la définition de la composition et des missions des commissions d'enregistrement et de la commission intersectorielle pour fixer les prix des médicaments.

Pour sa part, le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi Benbahmed, a mis en avant le rôle du pharmacien d’officine pour garantir au citoyen des soins de qualité.

L’exercice de la pharmacie d’officine ne cesse de se développer et son rôle est incontournable dans la dispensation de médicaments de qualité sûre et efficace, ce qui est amené à être complété par son rôle dans l’éducation thérapeutique des patients, a-t-il souligné. Il a ajouté que la loi sur la santé, qui a dédié un chapitre à la pharmacie d’officine, consacre le soutien de l’Etat à travers des mesures incitatives à la production nationale, notamment par la promotion de l’investissement.

«Aujourd’hui, il est attendu de notre secteur de répondre aux besoins des citoyens en termes de disponibilité continue de médicaments sûrs, efficaces, de qualité et économiquement accessible à travers le développement et la diversification de notre industrie», dit-il. La stratégie du secteur vise, selon le ministre, «à atteindre nos objectifs à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique pharmaceutique et industrielle cohérente sur les plans réglementaires et économique, couvrant l’ensemble du circuit. Parmi les principaux axes de cette stratégie, le ministre cite la mise en place d’un dispositif réglementaire garant de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité.

Concernant les leviers pour faire aboutir cette stratégie, M. Benbahmed a précisé qu’il s’agit de la politique d’enregistrement et d’homologation de produits, de fixation des prix et des marges, de remboursement et de soutien à la production locale.

«L’aboutissement de notre stratégie passe inévitablement par la mise en œuvre effective des outils de régulation nécessaires à son développement, notamment l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, dont le décret exécutif fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement a été le premier texte d’application de la loi sur la santé», dit-il. Un budget de fonctionnement vient d’être alloué à cette Agence et de nouveaux locaux arbitreront bientôt son siège.



Le SNAPO appelle à accélérer l’élaboration des textes d’application…



Le président du Syndicat national des pharmaciens des officines, Messaoud Belambri, a souligné la nécessité d'accélérer l’élaboration des textes d’application de la loi qui permettront d'éviter la pénurie de médicaments. Ces derniers jours, il a été enregistré une pénurie de 200 médicaments.

Ces textes renforceront le rôle du pharmacien assistant dans le domaine de la formation pour élargir ses activités en matière de suivi des patients et d'éducation sanitaire. Concernant les substances psychotropes, M. Belambri a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection des professionnels de la santé.

S'agissant de la prévention du coronavirus, il a expliqué que les pharmaciens sont prêts à accompagner les pouvoirs publics, soulignant la distribution de 3.000 affiches aux agences pharmaceutiques pour la prévention.

Salima Ettouahria