Nouveau modèle économique : Sortir de la dépendance des hydrocarbures

Le nouveau modèle économique prôné par le président de la République prend de plus en plus forme, et s’impose comme l’alternative stratégique et incontournable. Au fil des réunions et interventions du chef de l’État, les contours de la nouvelle stratégie commencent à se préciser. L’objectif essentiel demeure celui de bâtir un modèle économique diversifié et rentable avec une croissance à deux chiffres, pour sortir définitivement de la dépendance des hydrocarbures.

Le choix est fait, la voie est tracée et les moyens sont dégagés pour réussir le pari de hisser le pays au rang des économies émergentes, avec un modèle performant et compétitif. Il s’agit de construire une économie créatrice d’emploi et de richesse, pour mettre fin au modèle appliqué jusque-là et qui a montré ses limites sur tous les plans. À présent, tous les efforts de l’Exécutif sont concentrés sur le redressement de la situation économique. Il s’agit de gérer les conséquences d’une conjoncture internationale marquée essentiellement par une crise aiguë et une instabilité chronique du marché des hydrocarbures qui impactent lourdement les pays exportateurs. L’Algérie n’échappe pas aux retombées de cette situation difficile. C’est pour cette raison que la réflexion engagée sur la diversification de l’économie figure parmi les priorités de l’Exécutif, engageant de profondes réformes dans tous les secteurs pour relancer l’économie.

Les questions et thèmes traités, lors du Conseil des ministres tenu dimanche dernier, révèle quelques grands axes de travail que le gouvernement compte engager sur la base des orientations et instructions du chef de l’État.

Le nouveau modèle s’articule autour de plusieurs axes qui constituent les fondements pour un vrai décollage économique.

Parmi les objectifs fixés, figure celui de réussir une transition énergétique et le recours aux énergies renouvelables comme alternatives à moyen terme. Il a aussi été décidé de promouvoir, de manière forte et significative, d’autres secteurs pour booster l’économie et créer d’autres sources de financement du développement national. Il s’agit de mettre fin à cette dépendance des hydrocarbures, qui passe par l’exploitation d’importantes potentialités qu’offrent les secteurs du Tourisme et de l’Agriculture bénéficiant actuellement d’une attention particulière des pouvoirs publics, en raison de leurs capacités de production.

Sur un autre plan, le développement de l’économie numérique est un volet privilégié pour bâtir une économie rentable, compétitive et performante.

Le renforcement du secteur des nouvelles technologies et des solutions numériques s’impose aujourd’hui comme une alternative sérieuse et crédible. L’encouragement de la création des start-up et l’institution des secrétariats d’État constituent, à coup sûr, des preuves irréfutables sur le grand intérêt qu’attache le premier magistrat du pays à l’économie numérique. Dimanche dernier, le chef de l’État a insisté sur l’encouragement et l’accompagnement des entreprises, notamment les start-up, et il a demandé de prévoir la diffusion d’une émission hebdomadaire télévisée consacrée à la vulgarisation des initiatives de jeunes. Une mesure qui sera accompagnée par la mise à la disposition de ces entreprises des espaces dédiés pour abriter et exercer leurs activités.

Ce sont autant de signes qui révèlent que l’économie numérique et du savoir est une option importante pour contribuer au développement national. Une crise économique et énergétique se profile comme conséquence de la propagation de l’épidémie du coronavirus, ce qui fait que la mise en place de ce nouveau modèle économique est une nécessité.

Désormais, les secteurs de l’Agriculture, du Tourisme, des Nouvelles technologies et celui des services seront les piliers de l’économie aux côtés de l’industrie légère et lourde. Cette nouvelle politique va permettre la concrétisation d’un développement harmonieux et durable et le renforcement des recettes de l’État, outre que celles générées par les hydrocarbures. Un secteur qui va connaître une transformation et une modernisation pour sortir du schéma actuel, à travers, notamment, le recours aux énergies renouvelables. Le modèle prôné va consacrer une rupture avec l’ancien système qui a montré ses limites et ses innombrables insuffisances, et accélérera la transition énergétique qui est à la fois une nécessité et une exigence pour s’adapter aux changements que connaît l’économie mondiale.

M. Oumalek