Conseil des ministres : Soutenir la culture entrepreneuriale

Développer une politique visant l’ancrage de la culture entrepreneuriale chez les jeunes est l’objectif qui guide l’action du gouvernement pour le développement d’une économie diversifiée, créatrice de richesse et de valeur ajoutée hors hydrocarbures.

À ce titre, la démarche retenue dans le cadre du plan d’action du gouvernement tend vers le développement d’une politique orientée sur le coaching, l’accompagnement et la formation des nouvelles générations, notamment les diplômés universitaires, à l’esprit d’entreprendre. Le président de la République a réitéré, dans ce sens, tout son soutien aux initiatives des jeunes pour la création d’entreprises innovantes, notamment les start-up, à travers la mise en place des conditions nécessaires à leur déploiement. M. Abdelmadjid Tebboune a exprimé ainsi, lors du Conseil des ministres tenu avant-hier, son encouragement au secteur des entreprises, notamment les start-up, sachant que l’État leur a réuni les conditions nécessaires au financement et à la prise de décisions. Aussi, la décision prise par le chef de l’État de rattacher l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) au ministère des Micro-entreprises, des Start-up et de l’Économie du savoir, pour des raisons économiques, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle approche économique préconisée par les pouvoirs publics. Il s’agira ainsi de positionner les micro-entreprises dans une dynamique compétitive et innovante qui leur permette de s’aligner sur les référentiels et les standards internationaux de production, mais aussi de management et de s’intégrer dans la politique de diversification. Dans cette optique, le ministre de la Micro-Entreprise, des Start-up et de l’Économie du savoir a fait savoir, lors du dernier Conseil des ministres, que son département «veille à l'instauration d'un écosystème d'innovation régional visant à hisser graduellement l'Algérie au rang de "leader régional" au niveau africain, en œuvrant sur la voie de l'économie du Savoir, à restructurer les écosystèmes nationaux en fonction de chaque secteur et à les réintégrer dans l'écosystème d'innovation régional». Des solutions innovantes censées concourir à l'émergence de start-up dans le domaine des technologies, en particulier dans les secteurs alimentaire, agricole et industriel. Il s’agira, pour les start-up, d’intégrer les sciences du management, ce qui suppose l’innovation en matière de gestion, une maîtrise de l’information économique et une mise à niveau permanente des ressources humaines en tant que facteur de compétitivité et de pérennité de l’entreprise. Par conséquent, il sera question de favoriser l'économie de la connaissance et du savoir à même de consolider les capacités managériales et d’innovation chez les jeunes entrepreneurs, pour qu’ils puissent déployer leur potentiel au profit du développement du pays et de la création d’emploi. Les différentes mesures annoncées, à ce titre, devront contribuer, par conséquent, à l’émergence d’une nouvelle catégorie d’entreprises aptes à apporter leur contribution dans le processus de diversification de l’économie nationale. L’Algérie, faut-il le souligner, dispose des potentialités nécessaires pour transformer son modèle économique, et promouvoir une nouvelle dynamique de croissance fondée sur la diversification de ses ressources. L’effondrement des cours du pétrole, et les incertitudes quant à l’évolution du marché pétrolier mondial, à la lumière des derniers développements intervenus à ce niveau, renseignent sur cet impératif pour l’Algérie d’amorcer sans attendre une réelle transition de son économie de plus en plus affectée et fragilisée par son indépendance accrue aux hydrocarbures et en l’absence d’alternatives à la rente pétrolière. Une transition qui ne peut être opérée sans l’apport de l’ensemble des compétences algériennes, en particulier les jeunes issus des universités.

