Femme travailleuse : Des droits professionnels appréciables

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a affirmé, hier à Alger, que la femme travailleuse avait bénéficié de droits professionnels appréciables, qui lui ont permis de briguer de hauts postes de responsabilité.

«La femme travailleuse en Algérie s'enorgueillit des législations de travail, qui lui ont garanti des droits professionnels appréciables, dont le droit à l'emploi, à la formation, à la promotion et à l'égalité des salaires», a indiqué le ministre, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des femmes de son secteur à l'occasion de la journée internationale des Femmes. Il a souligné, dans ce cadre, que «grâce aux droits acquis, la femme occupe aujourd'hui les plus hauts postes au sein de l'Etat et des institutions ainsi que dans les domaines de création et d'innovation», saluant l'institution, par le président de la République, d'un Prix national dédié à la femme innovante dans les divers domaines. Le ministre a expliqué que la femme algérienne a fait de «grands pas» dans tous les domaines, et ce, a-t-il estimé, à la faveur du «principe d'équité et d'égalité des chances consacré par la Constitution et les législations nationales». Le secteur du travail, a-t-il précisé, est concerné par les Objectifs de développement durable 2030 (ODD) relatifs à la garantie du travail décent et de l'égalité des sexes», soulignant «l'importance de toutes les propositions et énergies constructives, chacune dans son domaine, en vue d'offrir un service public de qualité dans un cadre participatif». Le ministre a dit que cette cérémonie se voulait une reconnaissance des efforts des travailleuses «pour la réalisation du progrès et de la prospérité du pays et la construction d'un avenir prometteur, et ce avec la participation active de la femme dans tous les domaines». Des femmes journalistes ont été également distinguées à cette occasion pour leur rôle dans la communication de l'information en matière de service public.