9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique : Signature de deux mémorandums d’entente

La 9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique qui s'est tenue, hier à Alger, a été marquée par la signature de deux mémorandums d'entente portant sur la coopération dans le domaine de l'environnement et l'enseignement de la langue anglaise en Algérie. En marge des travaux de cette réunion, tenue sous la coprésidence du secrétaire d'Etat, chargé de la Communauté et des Compétences à l'Etranger, Rachid Bladehane, et le ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, James Cleverly, les deux parties ont procédé à la signature de deux mémorandums d'entente, le premier portant sur la coopération dans le domaine de l'environnement et le second sur l'ouverture d'écoles d'enseignement de la langue anglaise en Algérie.

Il est à rappeler que la visite de M. Cleverly en Algérie intervient dans «un contexte bilatéral marqué par des échanges de visites de haut niveau» dont les dernières sont celles du ministre de l'Industrie et des Mines à Londres pour représenter l'Algérie au Sommet «Afrique-Royaume-Uni sur l'investissement», en janvier dernier, et du Lord Risby à Alger dans le cadre de la mission britannique sur le commerce et l'investissement avec l'Algérie en février écoulé, avait indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Il s'agit d' «approfondir le dialogue et la concertation sur les thèmes d'importance dans les relations bilatérales, particulièrement le cadre juridique bilatéral et son adaptation à la faveur de l'avènement du Brexit, le développement de l'enseignement de la langue anglaise en Algérie à travers l'ouverture d'institutions britanniques d'enseignement en Algérie et l'élargissement du spectre de la coopération économique, notamment par le biais d'une contribution soutenue des compétences algériennes établies au Royaume-Uni, dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement algérien», avait-il souligné.