M. Boukadoum reçoit le ministre d’état britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord : L’Algérie disposée à renforcer ses relations avec le Royaume-Uni

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a affirmé hier, à l'issue de l'audience qu'il a accordée au ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, James Cleverly, «la disposition» de l'Algérie à «renforcer» ses relations avec le Royaume-Uni.

S'exprimant devant la presse à l'issue de cette audience, M. Boukadoum a déclaré : «Nous sommes convenus sur plusieurs questions, dont la place importante du Royaume-Uni en Algérie, et nous sommes prêts à renforcer nos relations avec ce pays et avons une bonne foi de s'ouvrir à lui». Rappelant les deux mémorandums d'entente signés, tôt dans la matinée à Alger, entre les deux pays dans les domaines de l'environnement et de l'enseignement de la langue anglaise, le ministre a précisé qu'il a évoqué avec le ministre d'Etat britannique les questions internationales, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée, notamment celles relatives à la migration clandestine, les visas entre les deux pays et plusieurs autres dossiers.