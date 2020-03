Salon Plast&Printpack Alger : Opportunités d’échanges et de partenariat

«La période actuelle constitue un tournant décisif intéressant tous les secteurs d’activités, en particulier celles inhérentes au développement économique», a révélé, hier à Alger, Redouane Megatli, conseiller du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connaissance.

M. Megatli, qui s’exprimait à l’ouverture de la 7e édition du Salon international du plastique, des technologies de l’impression et

de l’emballage, Plast&Printpack Alger 2020, au Centre international des conférences, a indiqué qu’il y a lieu de garantir les conditions et mobiliser les moyens nécessaires pour effectuer un saut qualitatif en matière de développement économique.

«Cette démarche s’inscrit en droite ligne des objectifs du programme du président de la République», a-t-il précisé, ajoutant que le gouvernement s’attelle avec détermination à mettre en œuvre ce programme qui encourage l’ensemble des initiatives visant à booster l’économie nationale. Il a relevé l’importance de cet événement, qui constitue une opportunité aux opérateurs de développer des partenariats gagnant-gagnant avec les leaders de l’industrie algérienne du plastique, de l'emballage et de l'impression.

Le même responsable a mis en avant l’importance des projets innovants qui concernent la production nationale en général et le recyclage du plastique et de ses produits dérivés, en particulier, lesquels pourraient se substituer aux importations. M. Megatli a noté que le gouvernement encourage le recours à l’industrie du plastique, faisant remarquer que l’esprit d’initiative est recommandé, étant donné qu’une valeur ajoutée sera apportée à l’économie.

Organisée par la société allemande Fairtrade, la 7e édition du Salon a vu la présence de plus de 140 participants venant d’une vingtaine de pays, notamment l’Allemagne, la Turquie, l’Espagne et l’Italie. Dans son allocution, le président de la société Fairtrade, Martin Marz, a indiqué que l’industrie algérienne du plastique, de l'impression et de l'emballage est en plein essor.

«Afin de rendre ce développement durable, le gouvernement a explicitement prévu dans son plan d'action de développer une industrie pétrochimique pour la production de polymères et de leurs dérivés», a-t-il noté, tout en saluant les efforts entrepris en matière de recyclage du plastique, ce qui permettra «de substituer les importations de matières premières».

L’ambassadeur d’Allemagne, Ulrike Knotz, celui d’Italie, Pasquale Ferrara, et l’ambassadrice de Turquie, Mahinur Ozdemir Goktas, ont salué les efforts consentis par l’Algérie pour améliorer le climat des affaires. Ils ont mis en avant la disposition de leurs pays à renforcer les liens économiques et commerciaux avec l’Algérie, tout en relevant l’importance de ce genre d’événements qui offrent des opportunités d’échanges et de partenariats. Pour sa part, le président de la commission d’emballage au Forum des chefs d’entreprise, Amine Merrad, a indiqué que cette industrie emploie actuellement plus de 10.000 personnes en Algérie. «Elle représente plus de 230 sites de production», a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que la stratégie s’inscrit dans un contexte de consolidation des relations avec les partenaires à travers une vision gagnant-gagnant. Cette édition a été marquée par l’absence d’entreprises chinoises et italiennes pour cause de coronavirus.

Kamélia Hadjib