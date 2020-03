Forum des chefs d’entreprise : Mobilisation pour la réussite de l’action du gouvernement

Le Forum des chefs d’entreprise a réitéré hier son soutien total au gouvernement et à son programme pour le renouveau économique.

«Nous devons tous nous mobiliser pour la réussite de l’action de ce gouvernement en vue de la consécration de ses objectifs » a affirmé M. Sami Agli, président du FCE.

Lors d’une rencontre traitant de l’insertion de la femme dans la sphère économique dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Droits de la femme.

Il relève d’entrée qu’en dépit d’une conjoncture économique difficile et complexe eu égard à la chute drastique des prix du pétrole sérieusement affectés par la propagation du Coronavirus, les opportunités d’investir en Algérie demeurent prometteuses.

En d’autres termes, le FCE s’inscrit de plain-pied dans la nouvelle vision économique prônée dans le plan d’action du gouvernement et axée essentiellement sur la diversification. «On n’est pas content que le prix du pétrole baisse mais face à ce constat amer, la meilleure issue est celle de travailler plus» indique M. Agli.

S’exprimant devant une assistance composée de femmes cheffes d’entreprise membres du FCE et de représentantes des chancelleries diplomatiques au restaurant le Tantra de Riadh El-Feth, il a aussi rendu un vibrant hommage aux femmes opérant dans le secteur économique et qu’il a qualifié de «combattantes».

Il relève en outre que compte tenu de la mobilisation permanente des femmes cadres du FCE, cette organisation réunissant en son sein de véritables capitaines d’industrie, œuvre à la promotion de la parité homme-femme.

C’est d’ailleurs dans cette même perspective qu’elle s’est dotée depuis hier d’une commission des femmes cheffes d’entreprise présidée par Mme Meriem Bisker. Celle-ci a mis en relief son allocution son ambition de mobiliser le maximum de femmes cheffes d’entreprise autour de la promotion de l’entrepreneuriat.

Elle estime, en effet, que dans le domaine économique les femmes demeurent sous-évaluées et rencontrent beaucoup d’obstacles aussi bien sur le plan juridique sur le plan social et culturel. «En Algérie, les femmes enregistrent un taux d’activités parmi les plus faibles du monde arabe et un taux de chômage des plus élevés» déplore-t-elle.

Elle a appelé à une adhésion massive des femmes entrepreneures au sein de sa nouvelle commission afin de «construire une passerelle entre l’entreprise et l’université», ce qui permettra «de prendre conscience du potentiel féminin dans toute sa dimension. «60% des bacheliers dans le pays sont des femmes et 24 % des femmes diplômées à l’université sont en chômage».

«Ces chiffres conjugués avec le besoin réel d’entreprises à créer, soit 230.000 annuellement, montrent les évidentes opportunités qui s’offrent aux femmes pour le développement économique», a-t-elle poursuivi.

«Les femmes doivent prendre conscience des initiatives qui leur permettent d’agir comme un levier indispensable dans la construction du bien commun : l’Algérie» a-t-elle conclu.

Karim Aoudia