Le colonel Omar Benabdessalem : «Montée en puissance des secours médicalisés»

Dans un entretien à El Moudjahid, le sous-directeur des secours médicalisés à la DGPC, le colonel Omar Benabdessalem, indique que des dispositifs ont été mis en place au niveau des DPC. Ils sont composés de personnel formé et équipé et trois ambulances médicalisées pour l’évacuation sanitaire des cas suspects de coronavirus.



El Moudjahid : Pour la première fois, la DGPC organise un regroupement des médecins chefs pompiers. Quel en est l’objectif ?

Colonel Ben Abdeslam : On peut dire que c’est le premier regroupement, dans la mesure où on a voulu parfaire la coordination de l’ensemble des médecins des secours médicalisés à l’ensemble du territoire. Il ne s’agit pas de revoir les secours médicalisés mais de s’adapter à l’actualité. Le Coronavirus nous interpelle sur l’impératif de coordonner les efforts avec les services de la santé pour parer à cette épidémie et s’y préparer…



... la PC s’est préparée aux risques majeurs et aux catastrophes. Qu’en est-il de cette épidémie ?

Dès les premières heures de l’apparition du nouveau virus, Nous avons été à la brèche. Nous étions d’abord associés à la commission de la riposte. A ce titre, nous avons pleinement assumé notre responsabilité, à savoir la protection des personnes et des biens. Dès le départ, nous avons demandé à équiper les unités d’intervention de fournitures sanitaires. Bien qu’il y ait eu des difficultés, nous avons pu constituer un stock. Aujourd’hui, toutes les wilayas sont dotées de ces équipements. En outre, nous avons mobilisé trois ambulances médicalisées avec un équipage doté de combinaisons charlottes, lunettes, gants, sur -chaussures, au niveau de chaque DPC avec des produits de désinfection des ambulances. Nous sommes en train de monter en puissance. Nous avons instruit les différentes unités d’intensifier les exercices de simulation pour renforcer les capacités de nos effectifs opérant notamment au niveau des ambulances.



Avez-vous prévu un dispositif spécial dans lors des rassemblements de masse ?

Le dispositif mis en place, lors des marches populaires, a été renforcé et adapté à la situation sanitaire. Nous avons instruit les unités de secours pour porter des bavettes chirurgicales et des gants lors des interventions de secours des victimes lors des manifestations. Il y a chaque jour des notes émises de la DGPC vers les DPC sur les mesures à prendre.

Entretien réalisé par : Neila B.