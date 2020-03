La Protection Civile face au nouveau défi sanitaire : Les médecins pompiers en réunion à Alger

Face aux nouveaux défis sanitaires, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a décidé d’adapter le dispositif des secours médicalisés, afin d’assoir «une coordination efficiente au seul service de la qualité de la prestation servie au citoyen en détresse». C’est dans cet esprit qu’un regroupement des médecins chefs de la Protection civile de l’ensemble du territoire national, le premier du genre, a été organisé hier, en coordination avec le ministère de la Santé, en présence des hauts cadres de la PC. L’épidémie du Coronavirus était au menu. «Une nouvelle vision s’impose aux services de secours, dans la mesure où elle devra fédérer l’ensemble des moyens humains et logistiques, dans une organisation où les médecins officiers devront avec l’ensemble des effectifs opérant au niveau des ambulances », a-t-on indiqué à la DGPC. Ces journées de travail permettront une montée en puissance des secours à personne, particulièrement les secours médicalisés de la PC. Dans son intervention la représentante du ministère de la Santé, le Dr Samia Hammadi, a salué les efforts de la PC, notamment dans la prise en charge médicale des citoyens. «Sans vous, les choses auraient pu tourner au pire», a-t-elle souligné, estimant que ce regroupement «constituera une plateforme d’échange de propositions». Elle a rappelé le dispositif mis en place par le ministère de la Santé dès l’apparition des premiers cas de Coronavirus en Chine, relevant «une prise de conscience et un engagement politique», à travers, notamment, l’élaboration d’un plan de préparation d’alerte et de riposte pour toute menace sur la santé publique. Le Dr Hammadi relève que les services sanitaires ont pu identifier les cas confirmés «grâce à l’échange d’informations avec les points focaux des services sanitaires des autres pays, à l’instar de la France».



Le plan de riposte du ministère de la Santé finalisé



Affirmant que «personne au monde ne mîitrise cette pathologie», elle mettra en exergue le rôle de la Protection civile notamment dans l’accompagnement et l’évacuation sanitaire. «Il n y a pas de transmission locale mais il faut s’y préparer à travers des mesures de prévention», a-t-elle insisté. Le Dr Hammadi a annoncé la tenue jeudi, ou au plus tard dimanche prochain, au ministère de la Santé d’une réunion avec les experts sur la conduite à tenir dans les cas sévères. En réponse aux préoccupations des participants, sur la pression sur le laboratoire de virologie de l’Institut Pasteur, elle a souligné que le ministre a donné des instructions pour mettre en place les conditions nécessaires «afin de prévoir une décentralisation du diagnostic notamment à l’Est, l’Ouest, le Centre et le Sud». L’intervenante a mis, par ailleurs, l’accent sur la nécessité pour les médias de faire preuve de professionnalisme et de ne pas alarmer la population. Elle a rappelé que le ministère de la Santé a mis en œuvre un plan de communication basé sur l’information en temps réel et en toute transparence, annonçant que «le plan de riposte a été finalisé et qu’il sera publié sur le site web du ministère après validation par le ministre». Des médecins chefs participants ont également évoqué «la crédibilité des fiches sanitaires mises en place au niveau des aéroports» dans le cadre d’évaluation des cas. «Nous avons insisté sur l’accompagnement et la supervision des éléments de la Police des frontières pour éviter toute fausse déclaration», a-t-elle assuré.



Médecins, biologistes et un psychologue dans le dispositif de veille



Le médecin chef de la DPC de Boumerdès, le commandant Mourad Bouha, a fait savoir, dans une déclaration à El Moudjahid, qu’un dispositif spécial a été mis en place. «Il consiste en la réservation d’ambulances médicalisées dédiées à l’évacuation de cas suspect, ainsi que l’équipement des unités d’intervention en combinaisons spécifiques, des charlottes, masques et gants et les moyens d’approche».

Les agents des unités de Boumerdès ont suivi des sessions de formation sur le coronavirus qui concernent l’approche d’un cas suspect par la protection individuelle, a-t-il assuré. L’équipe médicale de la DPC de Boumerdès est composée de 5 médecins, un psychologue et deux biologistes, a-t-il ajouté. Trois sites d’évacuation ont été aménagés par la direction de la Santé, à Dellys, Bordj Menaiel et Thenia. A une question d’un journaliste sur le cas identifié à Bordj Menaiel, le commandant Bouha a précisé qu’il s’est avéré négatif, précisant que la situation sanitaire dans la wilaya est sous surveillance. il a indiqué, que 50 chambres d’isolement ont été aménagées, dans une base de vie chinoise, pour prendre en charge les ressortissants qui étaient en vacances ou en mission. «Cette base de vie a été équipée par les responsables chinois afin de détecter toute contamination», a-t-il assuré.

A noter que ce e regroupement, de deux jours, porte sur trois ateliers qui traitent du redéploiement du secours médicalisé, la participation au développement des secours aériens notamment dans l’évacuation sanitaire médicalisée et le secourisme de masse.

Neila Benrahal